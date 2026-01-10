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María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático y le dejó un mensaje al expresidente Uribe

La exsenadora dio a conocer su salida del partido en el que estuvo más de 10 años.

María Fernanda Cabal.
María Fernanda Cabal. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 01 de 2026
08:37 p. m.
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La exsenadora María Fernanda Cabal renunció formalmente al partido Centro Democrático este jueves 1 de octubre, luego de que no prosperara la escisión que solicitó.

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El vínculo de Cabal con el Centro Democrático se fue deteriorando en los últimos meses. El punto de partida fue la precandidatura del partido para las elecciones presidenciales de 2026.

Cabal estuvo en el CD desde hace más de 10 años

La entonces senadora tenía intenciones de competir en la carrera para llegar a la Casa de Nariño. Sin embargo, la escogida terminó siendo Paloma Valencia.

Esto llevó a un quiebre y, en enero, Cabal y su esposo José Félix Lafaurie se apartaron de la colectividad. A esto se sumó el apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, quien terminó quedando elegido como presidente.

Cabel no hizo parte de la contienda al Congreso, por lo cual no siguió en el órgano legislativo, dándole cierre a una carrera que comenzó en 2014 cuando comenzó como representante a la Cámara.

¿Cuál será el futuro de Cabal?

Desde 2018 había sido senadora y se convirtió en una de las figuras políticas más importantes del Centro Democrático.

Tras lo ocurrido con la precandidatura, se comenzó a gestar la salida de Cabal. Aunque hubo intentos de que no se diera, tanto así que Valencia le pidió que no se fuera.

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Con respecto a la solicitud de escisión, la excongresista la presentó el 4 de agosto. Ella quería “tramitar las diferenciales doctrinales mediante una salida institucional, respetuosa y democrática”. Sin embargo, no se dio como esperaba.

Acerca del expresidente Álvaro Uribe, señaló que mantiene su admiración por el liderazgo y la seguridad democrática. También recordó su paso por el Congreso y los retos que afrontó para llegar a ser una de las figuras más importantes de la colectividad.

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