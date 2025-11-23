María Margarita Guerra es la nueva gobernadora del Magdalena tras elecciones atípicas

El departamento del Magdalena eligió a María Margarita Guerra como su nueva gobernadora para el periodo 2025-2027, luego de las elecciones atípicas que transcurrieron durante este domingo 23 de noviembre.

Con el 99% de mesas escrutadas por la Registraduría, la candidata por la coalición de Fuerza Ciudadana, partido político fundado por el exgobernador Carlos Caicedo, obtuvo 183.966 votos, que representa el 56.06% del escrutinio.

Según el reporte de la Registraduría, 341.782 personas ejercieron su derecho al voto durante la jornada de elecciones atípicas en el departamento, lo que representó una participación del 31.23%.

¿Por qué Magdalena tuvo elecciones atípicas?

Las elecciones atípicas fueron convocadas tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Rafael Martínez como gobernador para el periodo 2024-2027.

El alto tribunal concluyó que Martínez incurrió en doble militancia al respaldar públicamente a candidatas del Partido de la U mientras pertenecía al movimiento Fuerza Ciudadana, sin que mediara una coalición formal entre ambas organizaciones políticas, lo que contraviene las normas de régimen electoral vigentes en Colombia.

Según los más recientes boletines de la Registraduría, el segundo candidato en obtener mayor votación fue Rafael Emilio Noya, con 124.291 votos, seguido de Miguel Ignacio Martínez, con 16.433 votos y Luis Augusto Santana, con 2,247 votos.