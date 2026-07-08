Omar Bula Escobar fue designado como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este miércoles la designación de Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores en su próximo gabinete.

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En un mensaje público, el mandatario electo destacó la trayectoria del nuevo canciller, a quien describió como “un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional, con experiencia en escenarios de guerra, misiones humanitarias y representación de nuestro país en distintos continentes”.

Profesionalización del servicio exterior

De la Espriella afirmó que el conocimiento, disciplina y visión estratégica de Bula Escobar serán claves para “reconstruir y administrar una Cancillería como nunca antes se había visto”.

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Según el presidente electo, la gran meta del nuevo ministro será profesionalizar el servicio exterior y defender con firmeza y pragmatismo los intereses de Colombia en el escenario internacional. “Es momento de que Colombia recupere el lugar que le corresponde entre las naciones y vuelva a liderar con dignidad, seriedad y resultados”, concluyó.

¿Quién es Omar Bula Escobar, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores?

El ministro designado de Relaciones Exteriores, Omar Bula, cuenta con más de 20 años de experiencia en países como Ecuador, Panamá, Brasil, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma cuando trabajó como diplomático de las Naciones Unidas atendiendo a comunidades afectadas por guerras, hambrunas, crisis humanitarias, de salud y conflictos políticos.

Según su perfil en LinkedIn, Bula también "es un conferencista reconocido sobre geopolítica global y fue clasificado en 2018 como uno de los 100 expertos geopolíticos más influyentes del mundo por la firma británica Richtopia".

El ministro designado cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de EUNCET Barcelona, una especialización en Gestión Corporativa de la Harvard Business School y una especialización en Gestión Empresarial de la George Washington Business School.