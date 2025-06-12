CANAL RCN
Colombia

Martha Peralta oficializa su candidatura al Senado por la Circunscripción Especial Indígena

La senadora Martha Peralta Epieyú encabezará la lista del MAIS para el periodo 2026–2030, reafirmando su liderazgo indígena y comunitario.

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
11:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) oficializa este 5 de diciembre la candidatura de la senadora Martha Peralta Epieyú al Senado por la Circunscripción Especial Indígena para el periodo 2026–2030. El acto de inscripción se realizará en Corferias y reunirá a diversas organizaciones sociales, liderazgos comunitarios y representantes de pueblos originarios que respaldan la continuidad de su proyecto político.

Martha Peralta rompió el silencio tras señalamientos en el escándalo UNGRD: esto dijo
RELACIONADO

Martha Peralta rompió el silencio tras señalamientos en el escándalo UNGRD: esto dijo

Peralta Epieyú marcó un hito al convertirse en la primera mujer wayuu elegida al Senado en la historia de Colombia. Desde entonces, ha construido un liderazgo centrado en la defensa del agua, la dignidad y los territorios indígenas.

Es abogada, especialista en Derecho Ambiental y magíster en Gobierno y Políticas Públicas, formación que ha respaldado su papel dentro del Congreso y su trabajo orientado a la protección de los derechos colectivos.

Liderazgo legislativo y defensa territorial

Durante el actual periodo legislativo, su gestión ha sido clave en iniciativas relacionadas con justicia ambiental y transformación social. Entre ellas se destaca la ley que reconoce al río Ranchería como sujeto de derechos, un avance histórico para la defensa de los recursos naturales en La Guajira.

También ha impulsado proyectos para garantizar el acceso al agua potable, la vivienda y los servicios básicos en comunidades rurales e indígenas, además de respaldar las reformas social, laboral y pensional con un enfoque territorial.

“Las reformas son para que el Estado llegue donde vive la gente. Cuando hay agua, hay vida y hay dignidad”, afirmó Peralta Epieyú al anunciar su inscripción.

Acompañamiento y llamado a la participación

MAIS aseguró que la candidatura representa la continuidad de un proyecto colectivo que busca fortalecer la representación política indígena y avanzar hacia un país más equitativo. El movimiento hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para acompañar el acto de inscripción, que tendrá lugar en Corferias, Pabellón 7, Entrada 4, a partir de las 9:00 a.m.

Martha Peralta y el papel que habría jugado en el escándalo de corrupción de la UNGRD
RELACIONADO

Martha Peralta y el papel que habría jugado en el escándalo de corrupción de la UNGRD

Con esta oficialización, la colectividad reafirma su apuesta por una agenda legislativa que priorice la justicia social, el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Adolescente de 15 años fue asesinada a tiros dentro de un carro en Cali: iban por su madre

Cali

Nuevas denuncias alertan por irregularidades en megacontrato de alumbrado público de EMCALI

Asesinatos en Colombia

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad: el hombre intentó quitarse la vida

Otras Noticias

Automovilismo

Lanzan en Colombia el primer camión botellero 100% eléctrico

Con cero emisiones y una operación silenciosa, se presentó en Colombia el primer camión botellero 100% eléctrico.

Google

Lo que Google no había contado: estas fueron las búsquedas que fueron tendencia en el año

El gigante tecnológico presentó el nuevo Year in Search, el recuento que expone los personajes y fenómenos que marcaron el año.

Cucho Hernández

El 'Cucho' Hernández volvió a marcar frente al FC Barcelona: vea el gol del colombiano

Venezuela

Murió exgobernador venezolano en el Helicoide, el llamado centro de tortura de los presos políticos

Alimentos

Pilas: estos son los principales riesgos de mezclar comida con licor en navidad