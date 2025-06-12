Martha Peralta oficializa su candidatura al Senado por la Circunscripción Especial Indígena

El Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) oficializa este 5 de diciembre la candidatura de la senadora Martha Peralta Epieyú al Senado por la Circunscripción Especial Indígena para el periodo 2026–2030. El acto de inscripción se realizará en Corferias y reunirá a diversas organizaciones sociales, liderazgos comunitarios y representantes de pueblos originarios que respaldan la continuidad de su proyecto político.

Peralta Epieyú marcó un hito al convertirse en la primera mujer wayuu elegida al Senado en la historia de Colombia. Desde entonces, ha construido un liderazgo centrado en la defensa del agua, la dignidad y los territorios indígenas.

Es abogada, especialista en Derecho Ambiental y magíster en Gobierno y Políticas Públicas, formación que ha respaldado su papel dentro del Congreso y su trabajo orientado a la protección de los derechos colectivos.

Liderazgo legislativo y defensa territorial

Durante el actual periodo legislativo, su gestión ha sido clave en iniciativas relacionadas con justicia ambiental y transformación social. Entre ellas se destaca la ley que reconoce al río Ranchería como sujeto de derechos, un avance histórico para la defensa de los recursos naturales en La Guajira.

También ha impulsado proyectos para garantizar el acceso al agua potable, la vivienda y los servicios básicos en comunidades rurales e indígenas, además de respaldar las reformas social, laboral y pensional con un enfoque territorial.

“Las reformas son para que el Estado llegue donde vive la gente. Cuando hay agua, hay vida y hay dignidad”, afirmó Peralta Epieyú al anunciar su inscripción.

Acompañamiento y llamado a la participación

MAIS aseguró que la candidatura representa la continuidad de un proyecto colectivo que busca fortalecer la representación política indígena y avanzar hacia un país más equitativo. El movimiento hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para acompañar el acto de inscripción, que tendrá lugar en Corferias, Pabellón 7, Entrada 4, a partir de las 9:00 a.m.

RELACIONADO Martha Peralta y el papel que habría jugado en el escándalo de corrupción de la UNGRD

Con esta oficialización, la colectividad reafirma su apuesta por una agenda legislativa que priorice la justicia social, el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios.