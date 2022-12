Atención: 'Martín Sombra' asistió a la JEP por el caso de reclutamiento de menores

Tras el ultimátum que le dio la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), a Elí Mendoza, alias Martín Sombra, para rendir su versión sobre el caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, Noticias RCN conoció que el compareciente asistió este 30 de noviembre a la JEP.

En el auto de la jurisdicción, 'Martín Sombra' fue citado junto con su apoderado judicial para el último día de noviembre y el 1 de diciembre de 2022, como lo dice en el documento de 7 páginas “desde las 8 a.m. a las instalaciones de la sede principal de la JEP en la ciudad de Bogotá D.C., a efectos que se realicen sesiones de preparación de la diligencia judicial convocada”.

Con la asistencia del ex miembro de las Farc, queda en firme la versión voluntaria que entregará el próximo 5 de diciembre, versión a la que desde el mes de marzo estaría buscando evadir el compareciente y que por tal motivo fue vital su presentación este miércoles, que en caso de no haber asistido se habría enfrentado a sanciones, como se le notificó “de no asistir a las sesiones de preparación de manera injustificada, el despacho procederá a cancelar la diligencia de versión voluntaria y a reportar el incumplimiento al llamado de la Sala y adjuntar los soportes”.

La versión del compareciente se esperaba desde el mes de agosto del 2021, por dificultades de salud y modificaciones con su defensor, el año anterior no fue posible conocerla. La justicia transicional dijo que en esta oportunidad, “sin más demoras y con estricto cumplimiento” se logre concretar la diligencia programada para el próximo 5 de diciembre.