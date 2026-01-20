Más de 40 animales fueron incautados en la plaza de mercado del 20 de julio en Bogotá

En un intento por cumplir el Acuerdo Distrital 801 de 2021, que prohíbe la comercialización de animales vivos en las plazas de mercado de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Policía Metropolitana y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) adelantaron un operativo en la plaza de mercado del 20 de julio, en el que 42 animales fueron incautados.

Se trata de seis cobayos, cinco pericos australianos, ocho conejos y 16 hámsteres que, de acuerdo con las autoridades distritales, se encontraban en condiciones difíciles de hacinamiento, alojamientos sucios e inadecuados para su especie.

Además, “se incautaron siete pericos bronceados, que es una especie catalogada como fauna silvestre y se registró la captura por parte de la Policía de Bogotá, de una persona por el delito de tráfico de fauna silvestre”.

RELACIONADO Bogotá le declara la guerra a quienes instrumentalizan animales para pedir dinero en Transmilenio

Autoridades refuerzan su llamado a denunciar presuntos casos de maltrato animal de manera oportuna:

Tras el decomiso de animales en algunos locales comerciales de la plaza, las autoridades recordaron que “la solidaridad es fundamental en la protección efectiva de los animales, especialmente cuando están expuestos a situaciones que pongan en peligro su vida, salud e integridad física y emocional. Cuando se evidencie cualquier forma de maltrato físico o psicológico, es necesario proporcionar la información y evidencia detallada del caso”.

Entre más información se comparta con las autoridades, mejor podrán clasificar el caso y decidir la ruta de atención, con la que se garanticen los derechos del animal.

Según explicaron, “la información recopilada es evaluada por especialistas y clasificada como leve, media o alta, según la urgencia, desde afectaciones leves hasta riesgos inminentes para la vida del animal que requieran atención urgente por parte del equipo de médicos veterinarios”.

Canales de denuncia por presuntos casos de maltrato animal:

Para atender situaciones que comprometan la vida e integridad física o emocional de los animales en Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) cuenta con la línea contra el maltrato: (601) 439 9801, que funciona entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, los siete días de la semana.

Las denuncias también pueden compartirse con el correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co o a través de la línea de emergencias 123, si el episodio fue descubierto en flagrancia.