CANAL RCN
Colombia

Bogotá le declara la guerra a quienes instrumentalizan animales para pedir dinero en Transmilenio

Las denuncias serán atendidas en tiempo real, por un grupo especializado que ordenó crear el alcalde Galán.

Foto: @AnimalesBOG / X
Foto: @AnimalesBOG / X

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
04:52 p. m.
En los últimos días, Bogotá reforzó los operativos en buses y estaciones del sistema Transmilenio para identificar y sancionar a quienes estén incurriendo en prácticas de maltrato animal, al explotar animales domésticos.

La iniciativa responde a la orden del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, de conformar un grupo que atienda de manera oportuna las denuncias por instrumentalización de animales en el transporte público.

La noticia fue dada a conocer por el director general del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), Antonio Hernández Llamas, en un pronunciamiento realizado a través de la plataforma X, en el que indicó:

“Aquí, en Bogotá, se persigue a las personas que utilizan a los animales para explotarlos económicamente, recurriendo a la mendicidad, para pedir recursos dentro del sistema Transmilenio”.

¿Cómo denunciar los casos de mendicidad con animales en Trasnmilenio?

Protección animal insistió en que debe ser un trabajo conjunto en el que ciudad demuestre que no se “tolera la explotación animal para mendicidad. Con la ciudadanía, Transmilenio, la Policía Metropolitana, y el IDPYBA se lograrán resultados efectivos contra quienes practiquen este tipo de actividades”.

Las denuncias serán atendidas en tiempo real y podrán denunciarse vía telefónica, directamente con el grupo encargado:

“Es muy importante trabajar de la mano con la ciudadanía. Cuando identifiquen este tipo de casos pueden comunicarse con el (601) 439 98 01, para que nuestro equipo de reacción dentro del sistema dé con estas personas, para rescatar a los animales e iniciar las acciones legales correspondientes”.

Autoridades buscan a sujeto que estaría vendiendo cachorros en las estaciones de Transmilenio:

Precisamente, esta semana, llegó a oídos de Protección Animal la denuncia sobre un hombre que estaría vendiendo cachorros en las estaciones de Transmilenio.

Al respecto, informaron que están “al tanto del caso” y su “equipo BAR está siguiendo la pista de la persona” involucrada con esta falta.

