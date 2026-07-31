Ricardo Roa se puso a disposición de la Fiscalía por investigación sobre campaña Petro

Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña Petro Presidente en 2022 y posteriormente presidente de Ecopetrol, acudió durante las últimas horas a la Fiscalía General de la Nación para manifestar su disposición de colaborar con la justicia dentro de la investigación relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Noticias RCN que Roa pidió ser escuchado por el ente acusador y planteó la posibilidad de llegar a un preacuerdo o acceder a un principio de oportunidad, figuras jurídicas que podrían permitirle entregar información y elementos relevantes para el avance de las investigaciones.

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La investigación por la campaña de 2022

El expediente está relacionado con el manejo de los recursos durante la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República.

Importante señalar que el Consejo Nacional Electoral confirmó sanciones frente a la campaña Petro Presidente por superar los topes de financiación y por recibir recursos provenientes de fuentes prohibidas. La decisión involucró a Ricardo Roa, quien era el gerente de la campaña, así como a la tesorera y a los partidos políticos relacionados con la candidatura.

El organismo electoral también estableció que los gastos reportados por la campaña excedieron los límites establecidos para la primera y segunda vuelta presidencial. La investigación administrativa dio paso además a la remisión de copias a las autoridades competentes para determinar eventuales responsabilidades penales.

¿Qué podría pasar ahora?

La solicitud presentada por Roa no significa, por sí sola, que exista un acuerdo con la Fiscalía. El ente acusador deberá evaluar la utilidad y alcance de una eventual colaboración, así como las condiciones jurídicas para determinar si procede un principio de oportunidad o un preacuerdo.

De concretarse, Roa podría entregar información sobre el manejo de los recursos de la campaña y otros hechos que son materia de investigación. La decisión final estará en manos de la Fiscalía y, dependiendo del mecanismo utilizado, de un juez de la República.