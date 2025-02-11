CANAL RCN
Colombia Video

Río Magdalena amenaza con desbordarse en Santander: 50 municipios en alerta por intensas lluvias

Las lluvias recientes en Santander han puesto en alerta a 50 municipios. Se refuerzan infraestructuras y entregan ayudas a afectados por inundaciones.

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
01:10 p. m.
Las fuertes lluvias que azotan a Santander continúan generando emergencias en distintos puntos del departamento.

El río Magdalena, uno de los principales afluentes de la región, ha registrado un preocupante aumento en sus niveles, lo que ha encendido las alarmas entre las comunidades ribereñas.

Familias que habitan en zonas cercanas al cauce temen que las inundaciones puedan dejarlos sin vivienda.

En municipios como Barrancabermeja y Puerto Wilches, las autoridades mantienen activa la alerta amarilla ante el riesgo de desbordamientos. En el corregimiento El Guayabo, jurisdicción de Puerto Wilches, se adelantan obras de mitigación para contener el avance del agua.

50 municipios en alerta naranja y 6 más en alerta roja por lluvias en Santander

“Se viene realizando un trabajo muy importante en el río Magdalena sobre el municipio de Puerto Wilches, en el corregimiento El Guayabo, donde se está haciendo una intervención con Cormagdalena, Ecopetrol, y el municipios de Puerto Wilches y Santander. Reforzando una muralla”, informó Eduardo Sánchez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander.

"Es esencial que las familias estén preparadas y en contacto con las autoridades locales", agregó una residente de Barrancabermeja. Mientras tanto, la gestión del riesgo asegura que se mantiene un monitoreo constante de las condiciones del clima y de los afluentes en las zonas impactadas para dar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier cambio.

Continúan los monitoreos en Santander

Con las lluvias aún persistentes, se insta a la comunidad a seguir las recomendaciones de las autoridades y a participar en las acciones de prevención y mitigación establecidas.

Según el reporte más reciente de Gestión del Riesgo, actualmente hay 50 municipios en alerta naranja y otros 6 en alerta roja debido a las precipitaciones. Las autoridades mantienen un monitoreo constante sobre los afluentes que atraviesan las zonas más afectadas.

