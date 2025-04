Más de siete millones de colombianas se dedican al hogar por falta de oportunidades: así está el panorama

Un reciente informe publicado por DANE reveló que el 20% de las personas en edad de trabajar y que no tienen empleo se encuentran realizando labores del hogar.

De las 40 millones de personas disponibles para trabajar, 8.1 millones están concentradas en los oficios domésticos (el 72% corresponde a más de siete millones de mujeres). Además, 2.9 millones están estudiando y las restantes 3.3 millones se dedican a otras actividades.

¿Cómo está el desempleo para las mujeres?

Esta situación refleja una persistente brecha en el acceso al empleo formal para las mujeres. A pesar de tener la edad para insertarse laboralmente, más de siete millones optan por dedicarse al cuidado del hogar por no tener una oferta laboral.

Según mostró el Dane, antes de la pandemia, el número de mujeres dedicadas a estas labores se encontraba en un rango de entre cuatro y seis millones. El aumento entonces responde a varios asuntos, principalmente no conseguir empleo.

Astrid Carolina Martínez es una joven que culminó hace poco la carrera universitaria y asegura que no hay fuentes de empleo. Por eso, mientras llega una oportunidad, colabora con las labores hogareñas.

La falta de oportunidades se debe a los requisitos que las mujeres no pueden cumplir por no tener experiencia.

“No he podido conseguir trabajo porque exigen experiencias laborales y pues no he tenido experiencia porque no me han dado la oportunidad de poder trabajar”, contó Wendy Paola Girón, otra desempleada.

Si bien Girón no se dedica a las actividades del hogar, actualmente se encuentra vendiendo dulces artesanales en la catedral de su barrio.

¿Cuántos hombres están desempleados?

Por otro lado, el panorama para los hombres sin empleo y dedicados a los oficios del hogar es menos pronunciado, dado que no superan el millón.

En cambio, muchos de ellos buscan alternativas en otras actividades como la venta de celulares, trabajos de animación, recreacionistas, entre otros oficios. Estas actividades son las llamadas ‘del rebusque’.

“Siempre queriendo salir adelante, buscando cómo, yo mismo, mirando. Sí, en las ventas, siempre me dedico a mi venta”, narró Jorge Pereira, quien se dedica a comercializar dispositivos electrónicos de manera informal.