Más del 50% de muertos en accidentes de tránsito en Cundinamarca son motociclistas

El aparatoso accidente de dos motociclistas en vías de Cundinamarca, en el que lograron sobrevivir, a pesar de que su vehículo voló por varios metros, llevó al Gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, a advertir sobre los índices de accidentalidad en el territorio.

Y es que, de acuerdo con el mandatario, tan solo entre enero y julio de 2025, en Cundinamarca se registraron “368 muertes en siniestros viales”. En el 53% de los casos, la víctima fatal fue un motociclista; en el 24%, un peatón, y en el 9% un ciclista.

Además, “el 42% de los motociclistas fallecidos tenía entre 20 y 30 años, y el 60% de las víctimas peatones eran mayores de 50. Cuatro de cada 10 peatones murieron arrollados por una moto, y el 52% de las muertes ocurre en fines de semana”.

Operativos para controlar el tráfico se han reforzado, pero competencia de la Gobernación es limitada:

En respuesta a los índices elevados de accidentalidad en el departamento, el gobernador indicó que más de 1.000 operativos se han realizado en lo que va del año, en carreteras de Cundinamarca; entre ellos, 180 con radar de velocidad.

Como resultado “entre enero y agosto se impusieron 94.309 comparendos: 68% por exceso de velocidad, 10% por no hacer la revisión técnico-mecánica y 5% por adelantar en zonas prohibidas”.

Sin embargo, “los controles que hace la Gobernación de Cundinamarca solo son posibles en las vías departamentales. En las vías nacionales, aunque no tenemos competencia y, por tanto, no podemos operar, estamos en constante comunicación con las autoridades locales, DITRA (Dirección Tránsito y Transporte de la Policía Nacional) y el cuerpo de Bomberos para informar de irregularidades o siniestros viales que necesiten atención prioritaria; la atención oportuna de los hechos puede hacer la diferencia”.

Velocidad sería responsable de más de la mitad de los accidentes:

La distancia de frenado, además del tipo de vehículo, las condiciones climáticas y de la vía, depende de la velocidad a la que se desplazan los conductores. A 40 kilómetros por hora, por ejemplo, se necesitan de 19 metros, pero a 90 km/h se necesitan de 65.

De ahí el llamado del gobernador Rey: “Independientemente de la categoría de la vía o de sus especificaciones técnicas constructivas, el exceso de velocidad es el causante del 51,5% de siniestros viales cuando están involucradas motocicletas ¡A reducir la velocidad ante esta pandemia que estamos enfrentando; algo que solo depende de los conductores!”.