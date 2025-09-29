CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Conductor en estado de embriaguez protagonizó fuerte accidente durante persecución en Boyacá

Las cámaras de los alrededores grabaron el momento en el que este hombre chocó con una camioneta y varias motos.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
11:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado sábado 27 de septiembre se presentó un accidente en Moniquirá, Boyacá. Las cámaras de seguridad grabaron al detalle lo ocurrido.

Call center extorsionaba desde la cárcel de Cómbita en Boyacá y este fue el impresionante hallazgo
RELACIONADO

Call center extorsionaba desde la cárcel de Cómbita en Boyacá y este fue el impresionante hallazgo

La hipótesis inicial era una riña, pero fue descartada tras comprobar los videos. Resulta que se presentó un caso de violencia intrafamiliar, el cual, tras la respectiva presencia de la Policía, desembocó en persecución.

Hombre habría agredido a su pareja

Al parecer, un hombre en estado de embriaguez agredió a su pareja y generó estragos en su casa. Durante la persecución, él habría intentado arrollar a una uniformada y a un ciudadano, quienes intercedieron en la situación.

La cámara grabó el momento en el que este hombre condujo un carro negro a alta velocidad en una calle angosta, luego de que la policía y el sujeto lo enfrentaran. El vehículo patinó, chocó con una camioneta y terminó estrellándose contra tres motocicletas para seguir su camino.

El hombre llegó hasta el sector de Guadalajara, en donde abandonó el vehículo e intentó escapar en un potrero. No obstante, fue capturado.

Cárcel para presunto profesor que era abusador de menores

Otra noticia importante en Moniquirá se dio hace pocas horas. Fue enviado a la cárcel Pedro Nel García, quien ejercía como director de un taller de artes en el municipio y habría abusado sexualmente a dos estudiantes menores de edad.

Profesor de artes habría abusado de hermanas desde que tenían 5 y 6 años: ahora irá a la cárcel
RELACIONADO

Profesor de artes habría abusado de hermanas desde que tenían 5 y 6 años: ahora irá a la cárcel

Las víctimas tenían cinco y seis años para cuando ocurrieron los señalados hechos. Presuntamente, entre enero de 2020 y agosto de 2023, este hombre las habría abusado e intimidado para que no dijeran nada. El profesor se habría aprovechado de la confianza depositada por las mamás y papás.

Sin embargo, las jóvenes le contaron a los profesores y la institución educativa activó la hoja de ruta correspondiente. Tras la denuncia respectiva ante la Fiscalía, se emitió una orden de captura contra este hombre.

Luego de la captura, a Nel le imputaron actos sexuales con menor de 14 años agravado. No lo aceptó y fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vía al Llano

¿Cómo está funcionando la vía al Llano con las nuevas medidas?

Artistas

En video: este fue uno de los últimos momentos que B-King compartió junto a su hermana antes de morir

Gustavo Petro

Visa del presidente Petro debilitaría las relaciones diplomáticas de Colombia y EE. UU.

Otras Noticias

Mundial Sub 20

Debutó la tarjeta verde en el Mundial sub-20: ¿qué significó?

La tarjeta verde ya fue utilizada en el Mundial sub-20 y acá le contamos qué significó esta acción.

Finanzas personales

Bancos en Colombia advierten a usuarios por función que desaparecerá a partir de octubre

A partir del mes de octubre, los usuarios experimentarán este cambio en sus aplicaciones.

Horóscopo

Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025: las predicciones de Javi Predice

México

Luto en la televisión: falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos