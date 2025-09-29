VIDEO | Conductor en estado de embriaguez protagonizó fuerte accidente durante persecución en Boyacá

El pasado sábado 27 de septiembre se presentó un accidente en Moniquirá, Boyacá. Las cámaras de seguridad grabaron al detalle lo ocurrido.

RELACIONADO Call center extorsionaba desde la cárcel de Cómbita en Boyacá y este fue el impresionante hallazgo

La hipótesis inicial era una riña, pero fue descartada tras comprobar los videos. Resulta que se presentó un caso de violencia intrafamiliar, el cual, tras la respectiva presencia de la Policía, desembocó en persecución.

Hombre habría agredido a su pareja

Al parecer, un hombre en estado de embriaguez agredió a su pareja y generó estragos en su casa. Durante la persecución, él habría intentado arrollar a una uniformada y a un ciudadano, quienes intercedieron en la situación.

La cámara grabó el momento en el que este hombre condujo un carro negro a alta velocidad en una calle angosta, luego de que la policía y el sujeto lo enfrentaran. El vehículo patinó, chocó con una camioneta y terminó estrellándose contra tres motocicletas para seguir su camino.

El hombre llegó hasta el sector de Guadalajara, en donde abandonó el vehículo e intentó escapar en un potrero. No obstante, fue capturado.

Cárcel para presunto profesor que era abusador de menores

Otra noticia importante en Moniquirá se dio hace pocas horas. Fue enviado a la cárcel Pedro Nel García, quien ejercía como director de un taller de artes en el municipio y habría abusado sexualmente a dos estudiantes menores de edad.

Las víctimas tenían cinco y seis años para cuando ocurrieron los señalados hechos. Presuntamente, entre enero de 2020 y agosto de 2023, este hombre las habría abusado e intimidado para que no dijeran nada. El profesor se habría aprovechado de la confianza depositada por las mamás y papás.

Sin embargo, las jóvenes le contaron a los profesores y la institución educativa activó la hoja de ruta correspondiente. Tras la denuncia respectiva ante la Fiscalía, se emitió una orden de captura contra este hombre.

Luego de la captura, a Nel le imputaron actos sexuales con menor de 14 años agravado. No lo aceptó y fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento.