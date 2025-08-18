Crímenes familiares: un joven habría asesinado a su padrastro en Floridablanca

Dos lamentables casos de violencia familiar han conmocionado a la ciudadanía, pues las riñas fueron protagonistas de crueles desenlaces en los que dos hombres perdieron la vida por causa de sus propios familiares.

Hombre habría asesinado a su hermano en Norte de Santander

Se trata de Rafael Salazar, un hombre de 60 años, quien era reconocido entre sus familiares y amigos del sector por su gran trayectoria ciclística. Los hechos se presentaron en Ocaña, en el sector de la calle central, en donde el hermano de la víctima le habría propinado varios disparos con arma de fuego en distintas partes de su cuerpo. De acuerdo con las autoridades, el sujeto habría extorsionado, desde hace tiempo atrás, a su familiar.

El asesinato se produjo dentro de un taller en su vivienda por lo que los residentes de la zona manifestaron sentir gran conmoción por la magnitud de los hechos. Según Luz Marina Ramírez, esposa de la víctima, aún no encuentra una explicación para comprender las causas por las que el hombre le pudo quitar la vida a su propio hermano.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para recopilar el material probatorio para obtener pistas del hombre que presuntamente perpetró el hecho. Con la triangulación de llamadas, la Sijín llegó a la vereda Loma Larga, zona alta de Ocaña, llevando a cabo la captura del hermano de Salazar.

Otro caso de crímenes familiares

Por otro lado, se presentó un nuevo crimen familiar en Floridablanca, en el barrio González Chaparro, en el que un joven de 21 años le habría propinado una herida en la espalda a su propio padrastro.

Según la información suministrada por la Policía, los hechos se presentaron en medio de una reunión familiar que desembocó en una riña en la calle. Al parecer, el joven le habría propinado una herida en la espalda al hombre de 36 años, quien fue trasladado a un centro clínico en donde perdió la vida.

Las autoridades se dirigieron al lugar de los hechos por lo que llevaron a cabo la captura en flagrancia del joven. De esta manera, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para tener control a la hora de consumir bebidas embriagantes, pues, según el comandante de Policía en Floridablanca, dichas sustancias habrían sido las causantes de la riña y violencia intrafamiliar que se presentaron momentos previos al hecho.