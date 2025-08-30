CANAL RCN
Colombia

Masacre en Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en La Unión

Los hechos ocurridos en el oriente antioqueño todavía son materia de investigación.

Lo que se sabe del ataque sicarial que dejó un muerto en estación del MIO en Cali
Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
05:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional confirmó este sábado 30 de agosto el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en la vereda San Juan, ubicada en el municipio de La Unión, en Antioquia. Las víctimas son tres hombres y una mujer, quienes no han sido identificadas por las autoridades.

La Seccional de Investigación Criminal con el apoyo de Inteligencia Policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como identificar a los responsables de este hecho.

Intento de feminicidio: mujer fue apuñalada 27 veces por su novio en Medellín
RELACIONADO

Intento de feminicidio: mujer fue apuñalada 27 veces por su novio en Medellín

Las autoridades locales también confirmaron un despliegue operativo en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y prevenir nuevas afectaciones a la convivencia.

Esto dijo la Alcaldía de La Unión

A través de un comunicado, la administración municipal confirmó que se dio aviso a las autoridades, quienes se desplazaron hasta el lugar de los hechos, y compartió más detalles del hallazgo de los cuerpos.

“De acuerdo con la información preliminar, las personas halladas no serían oriundas de nuestro municipio, sino provenientes de otras regiones del país. Asimismo, se trabaja para establecer si existe alguna relación entre este hecho y el cuerpo encontrado en horas de la mañana en otra zona del municipio”, dijo la Alcaldía de La Unión.

Por su parte, la administración local se comprometió con informar a la ciudadanía sobre los avances de esta investigación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Video captó angustioso momento en el que un perro por poco cae de un balcón en Sincelejo

Ejército Nacional

Un delincuente abatido y tres capturados dejan combates entre Ejército y Clan del Golfo en Antioquia

Miguel Uribe

Silvestre Dangond le dedicó un sentido homenaje a Miguel Uribe durante su concierto en Bogotá

Otras Noticias

Licencia de conducción

¿Cómo ahorrarse más de $200.000 en el trámite de su licencia de conducción en Colombia?

Sacar su licencia de conducción en Colombia puede costar $273.000, pero con este truco legal solo pagará $60.000 y se ahorrará más de $200.000.

Luis Díaz

DT del Bayern Múnich y el respaldo para Luis Díaz tras su fallo viral en la Bundesliga

Vincent Kompany habló en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Augsburgo y se refirió a las ocasiones falladas por Luis Díaz.

Redes sociales

La inesperada reacción de Melissa Gate a la nueva canción de Altafulla: video

Estados Unidos

Rebanada de pizza cambia el rumbo de la investigación por la muerte de una niña en medio de una pijamada

Enfermedades

¿El uso de algunos anticonceptivos podría aumentar el riesgo de infecciones?