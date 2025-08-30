Masacre en Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en La Unión

La Policía Nacional confirmó este sábado 30 de agosto el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en la vereda San Juan, ubicada en el municipio de La Unión, en Antioquia. Las víctimas son tres hombres y una mujer, quienes no han sido identificadas por las autoridades.

La Seccional de Investigación Criminal con el apoyo de Inteligencia Policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como identificar a los responsables de este hecho.

Las autoridades locales también confirmaron un despliegue operativo en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y prevenir nuevas afectaciones a la convivencia.

Esto dijo la Alcaldía de La Unión

A través de un comunicado, la administración municipal confirmó que se dio aviso a las autoridades, quienes se desplazaron hasta el lugar de los hechos, y compartió más detalles del hallazgo de los cuerpos.

“De acuerdo con la información preliminar, las personas halladas no serían oriundas de nuestro municipio, sino provenientes de otras regiones del país. Asimismo, se trabaja para establecer si existe alguna relación entre este hecho y el cuerpo encontrado en horas de la mañana en otra zona del municipio”, dijo la Alcaldía de La Unión.

Por su parte, la administración local se comprometió con informar a la ciudadanía sobre los avances de esta investigación.