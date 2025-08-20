¿Qué es lo último que se sabe sobre la masacre ocurrida en Mesitas de El Colegio?

Una brutal masacre sacudió la tranquilidad de la zona rural de Mesitas de El Colegio, Cundinamarca, dejando un saldo de tres personas muertas y tres heridas.

Los hechos ocurrieron en la finca Villa Claudia, vereda San Ramón ubicada a 45 minutos del casco urbano del municipio.

Hecho tendría relación con un ajuste de cuentas

El hecho violento ha generado conmoción entre los habitantes de la zona, quienes exigen respuestas de las autoridades. Hasta el momento, los detalles sobre los motivos y los responsables de este acto criminal son escasos.

La alcaldía del municipio ha emitido un comunicado buscando calmar a la población. Según las autoridades locales, esto es un hecho aislado, que esto es, al parecer, un ajuste de cuentas que venía de tiempo atrás.

Los familiares de las víctimas se encuentran en la propiedad donde ocurrió la tragedia. Además, han solicitado privacidad en estos momentos difíciles, por lo que no han hecho declaraciones en medios de comunicación.

Las autoridades competentes se han hecho presentes en el lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes. No obstante, hasta el momento no han proporcionado información detallada sobre el desarrollo de las pesquisas o posibles sospechosos.

Detalles de los lesionados y asesinos

“Rechazamos todo acto de violencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto a las autoridades para garantizar la seguridad y tranquilidad de los colegiunos”, sostuvo la administración local.

Si bien la información es prematura, no se descarta la posibilidad de que el crimen haya sido ordenado desde Bogotá. Sin embargo, esta versión aún está sujeta a investigación.

Por su parte, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, reveló que los asesinos utilizaron una pistola calibre 9mm. Con respecto a los heridos, indicó que un hombre de 26 años quedó afectado en su antebrazo izquierdo, un adulto mayor en el cuello y hombro, y una mujer en el abdomen.

Al parecer, fueron cuatro los delincuentes provenientes del extranjero que habrían llegado a la vivienda en motocicleta. Los asesinos presuntamente preguntaron por un dinero y, dada la respuesta negativa, desenfundaron las armas.