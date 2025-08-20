CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué es lo último que se sabe sobre la masacre ocurrida en Mesitas de El Colegio?

Sujetos armados llegaron a una finca y acabaron con la vida de tres personas.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una brutal masacre sacudió la tranquilidad de la zona rural de Mesitas de El Colegio, Cundinamarca, dejando un saldo de tres personas muertas y tres heridas.

Primeras hipótesis del crimen de una familia en finca de Mesitas de El Colegio: “vendría de Bogotá”
RELACIONADO

Primeras hipótesis del crimen de una familia en finca de Mesitas de El Colegio: “vendría de Bogotá”

Los hechos ocurrieron en la finca Villa Claudia, vereda San Ramón ubicada a 45 minutos del casco urbano del municipio.

Hecho tendría relación con un ajuste de cuentas

El hecho violento ha generado conmoción entre los habitantes de la zona, quienes exigen respuestas de las autoridades. Hasta el momento, los detalles sobre los motivos y los responsables de este acto criminal son escasos.

La alcaldía del municipio ha emitido un comunicado buscando calmar a la población. Según las autoridades locales, esto es un hecho aislado, que esto es, al parecer, un ajuste de cuentas que venía de tiempo atrás.

Los familiares de las víctimas se encuentran en la propiedad donde ocurrió la tragedia. Además, han solicitado privacidad en estos momentos difíciles, por lo que no han hecho declaraciones en medios de comunicación.

Las autoridades competentes se han hecho presentes en el lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes. No obstante, hasta el momento no han proporcionado información detallada sobre el desarrollo de las pesquisas o posibles sospechosos.

Detalles de los lesionados y asesinos

“Rechazamos todo acto de violencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto a las autoridades para garantizar la seguridad y tranquilidad de los colegiunos”, sostuvo la administración local.

Víctimas de la masacre en El Colegio tenían antecedentes criminales: revelan nuevos detalles
RELACIONADO

Víctimas de la masacre en El Colegio tenían antecedentes criminales: revelan nuevos detalles

Si bien la información es prematura, no se descarta la posibilidad de que el crimen haya sido ordenado desde Bogotá. Sin embargo, esta versión aún está sujeta a investigación.

Por su parte, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, reveló que los asesinos utilizaron una pistola calibre 9mm. Con respecto a los heridos, indicó que un hombre de 26 años quedó afectado en su antebrazo izquierdo, un adulto mayor en el cuello y hombro, y una mujer en el abdomen.

Al parecer, fueron cuatro los delincuentes provenientes del extranjero que habrían llegado a la vivienda en motocicleta. Los asesinos presuntamente preguntaron por un dinero y, dada la respuesta negativa, desenfundaron las armas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¿Los sintió? Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 20 de agosto de 2025

Animales

Grave caso de maltrato animal en Medellín: rescatan cinco perros que morían de hambre en una terraza

Atlético Bucaramanga

Apuñalaron a otro hincha del Atlético Bucaramanga: es el segundo en lo que va de la semana

Otras Noticias

Donald Trump

Trump mandó a pintar el muro de la frontera con México de negro: esta sería la razón

La secretaria de Seguridad Nacional celebró que la barda “es alta, profunda en el suelo y ahora más difícil de escalar”.

América de Cali

Iván Mejía envió polémico mensaje a Marcela Gómez por su gestión en América de Cali

El excomentarista deportivo estalló en sus redes sociales contra la presidenta de América de Cali tras la eliminación del equipo en Copa Sudamericana.

Pensiones

Descuentos claves en la salud de la mesada de pensionados en Colombia: esto deben tener en cuenta

Artistas

Westcol se habría rapado tras perder su última pelea de boxeo: una foto que subió reveló cómo luce

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal