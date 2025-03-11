Carro bomba en Suárez, Cauca deja tres heridos y dos personas muertas

En la madrugada de este lunes festivo, un carro bomba fue detonado en una calle residencial del municipio de Suárez a tan solo tres cuadras de la Policía, un momento que sembró el pánico entre los habitantes y dejó un saldo de heridos y dos cuerpos todavía sin identificar.

El ataque, atribuido a estructuras armadas ilegales bajo el mando de alias Iván Mordisco, generó una nueva ola de indignación y temor en el norte del Cauca.

El vehículo cargado con explosivos fue ingresado por el costado occidental de la cabecera municipal y estalló sobre la 1:10 de la madrugada, causando graves daños materiales en viviendas cercanas.

La explosión sacudió a la comunidad mientras dormía, dejando ventanas rotas, techos colapsados y una profunda sensación de vulnerabilidad.

Una menor de seis años herida por esquirlas

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, confirmó que entre los heridos se encuentra una niña de seis años, quien sufrió lesiones por esquirlas.

“Una mujer con lesiones en sus piernas y brazos por esquirlas ingresó al hospital de cabecera, al igual que una menor de seis años que también resultó herida. Afortunadamente ambas están fuera de peligro”, señaló Camargo. Además, un policía fue trasladado de urgencia a la Fundación Valle de Lili en Cali debido a la gravedad de sus heridas.

Alcalde de Suárez: “No queremos vivir más lo que vivimos esta madrugada”

El alcalde de Suárez, César Lizardo Cerón, expresó su consternación y pidió apoyo urgente al Gobierno nacional.

“Estamos acompañando a las familias desde la administración municipal, levantando los censos por las afectaciones causadas. Pero también hacemos un llamado al gobierno departamental y nacional para que nos acompañe, porque como municipio ya no tenemos cómo dar respuestas a tantas necesidades”, declaró. Cerón también hizo un llamado contundente a los actores armados: “No queremos vivir más lo que vivimos esta madrugada”.

Al mediodía, las autoridades aún no habían logrado identificar los cuerpos hallados cerca del lugar del atentado. Permanecen en la morgue del hospital local como NN, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ofreció una recompensa hasta de $200 millones por información sobre los responsables del atentado.

"Este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía", expresó el ministro.