El presidente Abelardo de la Espriella presentó este jueves un balance de la jornada de protestas desarrollada en el país y aseguró que la Fuerza Pública logró restablecer el orden público, al tiempo que lanzó una dura advertencia contra el expresidente Gustavo Petro, a quien acusó de promover acciones contra la institucionalidad democrática.

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Durante una rueda de prensa, el jefe de Estado señaló que, con corte a las 7:00 de la noche, las autoridades habían consolidado el control de la situación en todo el territorio nacional.

Según indicó, “el 97 % de las actividades se desarrollaron de manera pacífica”, aunque se registraron intervenciones de la Fuerza Pública en algunos puntos del país.

Balance de la jornada de marchas

De acuerdo con el mandatario, durante las movilizaciones se ejecutaron 12 intervenciones por parte de las autoridades, entre ellas en la Universidad del Cauca y en la Universidad Nacional, en Bogotá. Además, confirmó la captura de cuatro personas, incluida la de alias “Lu”, identificado como integrante de la denominada Primera Línea y quien, según afirmó, tenía una orden judicial vigente.

El presidente aseguró que los organismos de seguridad actuaron para garantizar el orden público y reiteró que “la autoridad del Estado prevalecerá sobre el vandalismo”.

Asimismo, destacó la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones y sostuvo que las autoridades mantendrán las acciones necesarias para preservar la seguridad y evitar hechos de violencia durante futuras jornadas de protesta.

De la Espriella arremete contra Petro

En su intervención, De la Espriella dedicó parte de su discurso a cuestionar al expresidente Gustavo Petro, a quien acusó de promover iniciativas que, según él, ponen en riesgo la estabilidad institucional del país.

“Con la democracia y con Colombia no se metan”, afirmó el mandatario, quien agregó que no le preocupa que Petro lo critique personalmente, pero sí que, según sus palabras, “atente contra la democracia” o pretenda desconocer las instituciones del Estado.

El presidente defendió la legitimidad de su llegada al poder y recordó que fue elegido mediante las urnas. “Este gobierno no nació de un golpe de Estado, no llegó al poder por las armas ni se impuso desconociendo la voluntad popular”, manifestó.

De la Espriella también aseguró que no permitirá que se promuevan acciones encaminadas a desconocer la institucionalidad y lanzó un mensaje directo al expresidente y a sus aliados políticos, al afirmar que no tolerará intentos de afectar el sistema democrático colombiano.

En el mismo pronunciamiento, hizo un llamado a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que avancen en las investigaciones que, según señaló, involucran al gobierno de Petro por presuntos hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas delictivas.

El mandatario pidió que los procesos se desarrollen con independencia y rigor y afirmó que, de encontrarse responsabilidades, los implicados deberán responder ante la justicia.