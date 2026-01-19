Investigan masacre de cuatro hombres en Padilla, Cauca

Una nueva masacre se registró en la madrugada de este lunes 19 de enero en la vereda El Chamizo del municipio de Padilla, norte del departamento de Cauca. Las víctimas son cuatro hombres, entre ellos un adulto mayor de 70 años.

Hasta el momento se conoce que un grupo de jóvenes armados, al parecer, integrantes de delincuencia común del municipio de Guachené, ingresaron a una vivienda y dispararon de manera indiscriminada causando la muerte a cuatro hombres mientras dormían.

Primeras informaciones señalan que la masacre podría estar vinculada con disputas entre grupos delincuenciales del norte del Cauca por 'fronteras invisibles'.

"A eso de la 1 de la mañana llegó la pandilla de 5y6 de Guachené irrumpió las puertas de las familias, masacraron a cuatro personas, tres de una misma familia", indicó Cristóbal Lasso, secretario de Gobierno de Padilla, en La Fm.