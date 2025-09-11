Masacre en Suaza, Huila: 8 hombres de la Segunda Marquetalia estarían detrás

Una masacre enluta hoy al territorio de Suaza, en el Huila, en donde, presuntamente, hombres del grupo armado Segunda Marquetalia habrían estado detrás del asesinato de tres personas durante la noche del pasado 8 de noviembre.

¿Qué se sabe de la masacre en Suaza?

Según las primeras informaciones, dadas por el secretario de Gobierno del Huila, en la vereda La Unión, ubicada a una hora del perímetro urbano de Suaza, en los límites con el Caquetá, llegaron ocho sujetos armados, quienes serían parte de la Teófilo Forero, de la Segunda Marquetalia.

Los hombres se habrían acercado a un establecimiento, en donde varias personas se encontraban consumiendo bebidas embriagantes, para hacer la solicitud de disminuir el volumen de la música.

Ante la negativa de esta petición, los sujetos abrieron fuego, minutos después, en contra de las personas que se encontraban allí al dejar un saldo de tres personas fallecidas.

Actualmente, las autoridades se encuentran confirmando detalles de los hechos por lo que aún no se conoce la identidad de los responsables del hecho y las víctimas mortales.

“Las autoridades están verificando los hechos con los habitantes, el comandante de la estación y los actos urgentes están a cargo del CTI de la Fiscalía”, explicó Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno del Huila.

Así mismo, las autoridades se encuentran realizando operativos en la zona rural del municipio de Suaza y han hecho un llamado a la comunidad a suministrar información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Condenan a disidentes por atentado a policías en el Huila

Por otro lado, el pasado 3 de noviembre fueron condenados un cabecilla y una integrante de las disidencias de las Farc por un atentado, ocurrido en 2022, en el que siete uniformados murieron al toparse con un artefacto explosivo, instalado por las disidencias, en el corregimiento de San Luis, en Huila.

Alias Mauricio (José Eliecer Ramírez Castaño) y alias Juliana (Claudia Daniela Jaramillo Obando) aceptaron en el crimen perpetrado el 2 de septiembre de 2022 por lo que fueron condenados a 25 años y 10 meses de prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.