Masacre en Ciénaga: sicarios acribillaron y dejaron mensajes amenazantes sobre los cuerpos de 3 víctimas

Hombres en motocicleta irrumpieron en un local de bebidas y abrieron fuego.

noviembre 16 de 2025
02:58 p. m.
En medio de un momento de esparcimiento en un establecimiento abierto al público en Ciénaga, tres hombres fueron asesinados y una persona resultó herida.

Todo ocurrió luego de que un grupo de hombres armados llegara hasta el local y abriera fuego contra las víctimas.

Sicarios entraron a un local y asesinaron a tres personas en Ciénaga

El suceso ocurrió en el barrio La Victoria, cuando las víctimas se encontraban en un local donde se expendían bebidas alcohólicas.

Según los relatos de testigos, hombres armados llegaron al sitio en motocicletas y, de manera inmediata, comenzaron a disparar contra las personas presentes.

El ataque dejó un saldo de tres hombres muertos y una persona herida, quien fue atendida y trasladada de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica.

La Policía Nacional confirmó que la persona lesionada se encuentra recibiendo atención especializada.

Dejaron mensajes amenazantes sobre los cuerpos sin vida de las víctimas

Junto a los cuerpos fue hallado un papel con un mensaje escrito, que según las primeras hipótesis vincularía el hecho con enfrentamientos entre bandas delincuenciales que operan en la zona.

Paralelo a este hallazgo, la Policía entregó el comunicado oficial con los detalles del atentado:

En hechos ocurridos en un establecimiento abierto al público ubicado en el municipio de Ciénaga, se presentó un ataque con arma de fuego que dejó como saldo tres personas fallecidas y una lesionada, la cual fue atendida y trasladada de manera inmediata a un centro asistencial donde recibe atención médica.

Finalmente, la institución detalló que un equipo especializado de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con unidades de inteligencia policial, adelanta labores de inspección técnica en el lugar de los hechos.

