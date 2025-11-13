Video registró atroz masacre en pleno partido de fútbol en Galapa, Atlántico

Una nueva masacre se registró en las últimas horas en Galapa, Atlántico. Sobre las 11:00 de la noche de este 12 de noviembre, fue perpetrado un ataque sicarial en Villas de la Cordialidad.

Según declaraciones de los testigos, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas se habrían acercado hasta una cancha sintética junto a un parque infantil y dispararon de manera indiscriminada contra los presentes.

En el hecho tres personas perdieron la vida, dos de ellas en el lugar de los hechos y otra, horas más tarde, en el hospital.

Tres muertos y varios heridos en masacre en polideportivo de Galapa

Esta masacre cobró la vida, inicialmente, de dos hombres de 37 y 25 años; posteriormente, también falleció una tercera víctima.

Se trata de una mujer de 29 años. En cuanto a los heridos, se confirmaron dos mujeres alcanzadas por las balas, así como otros jóvenes que tendrían impactos en tobillos y miembros inferiores. Así describió un testigo el ataque sicarial:

Se escucharon como 50 disparos, son muchísimos disparos, eso fue una ráfaga. Hay más heridos, hay unos pelados que tienen un tiro en el tobillo, otro más que tiene un tiro más arriba en la pantorrilla hay varios heridos.

¿Quiénes estarían detrás de la masacre en Galapa, Atlántico?

Frente a la masacre que se registró en pleno encuentro de fútbol, las autoridades indicaron que las principales hipótesis le apuntan a una presunta guerra de bandas entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, por el control del microtráfico en la zona.

La Policía de Atlántico confirmó que dos de las víctimas presentan antecedentes judiciales:

Los dos masculinos registran anotaciones por diferentes delitos, entre ellos, porte ilegal de armas de fuego, porte y tráfico de estupefacientes y el delito de homicidio.