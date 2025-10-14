Masiva fuga de detenidos en una estación de Policía en Antioquia: ¿Qué pasó? Esto se sabe

En un sorprendente giro de acontecimientos, 18 detenidos lograron escapar de la estación de Policía en el municipio de Apartadó, Colombia. Esto, tras abrir un hueco en un muro contiguo a un establecimiento comercial. Hasta el momento, solo uno de los fugitivos ha sido recapturado, dejando a 17 prófugos de la justicia.

Las autoridades han reaccionado rápidamente, ofreciendo una recompensa de cinco millones de pesos por información que conduzca a la captura de los delincuentes. Estos individuos habían sido previamente detenidos por delitos de alta gravedad, incluyendo feminicidios, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas.

Criminales tienen extenso prontuario

El coronel Jovanni Cepeda, comandante de la Policía de Urabá, declaró: “Desde el momento de la fuga, hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que se dieron a la fuga”. La institución está revisando exhaustivamente las cámaras de seguridad para determinar si la fuga fue facilitada por personas externas.

La policía ha habilitado la línea 123 para que la ciudadanía pueda proporcionar información que ayude a localizar el paradero de los fugitivos. Además, se ha iniciado una investigación interna para esclarecer las circunstancias que permitieron esta fuga masiva.

Recompensa por la recaptura

Este incidente ha puesto de manifiesto las deficiencias en la seguridad de las instalaciones policiales en la región. Expertos en seguridad penitenciaria han señalado la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia y mejorar la infraestructura de las estaciones de policía que albergan detenidos, especialmente aquellos acusados de delitos graves.

La fuga ha generado preocupación entre la población local, dado el perfil criminal de los fugitivos. Las autoridades han instado a la ciudadanía a mantener la calma y colaborar con cualquier información que pueda ser útil para la recaptura de los prófugos.