CANAL RCN
Colombia Video

Masiva fuga de detenidos en una estación de Policía en Antioquia: ¿Qué pasó? Esto se sabe

Las autoridades ofrecen millonaria recompensa para recapturarlos.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
10:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un sorprendente giro de acontecimientos, 18 detenidos lograron escapar de la estación de Policía en el municipio de Apartadó, Colombia. Esto, tras abrir un hueco en un muro contiguo a un establecimiento comercial. Hasta el momento, solo uno de los fugitivos ha sido recapturado, dejando a 17 prófugos de la justicia.

Mexicanos contactaron a mujeres por servicios sexuales y terminaron robados en Antioquia: uno murió
RELACIONADO

Mexicanos contactaron a mujeres por servicios sexuales y terminaron robados en Antioquia: uno murió

Las autoridades han reaccionado rápidamente, ofreciendo una recompensa de cinco millones de pesos por información que conduzca a la captura de los delincuentes. Estos individuos habían sido previamente detenidos por delitos de alta gravedad, incluyendo feminicidios, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas.

Criminales tienen extenso prontuario

El coronel Jovanni Cepeda, comandante de la Policía de Urabá, declaró: “Desde el momento de la fuga, hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que se dieron a la fuga”. La institución está revisando exhaustivamente las cámaras de seguridad para determinar si la fuga fue facilitada por personas externas.

¿Qué se sabe sobre la salud de los menores víctimas de un explosivo en Antioquia?
RELACIONADO

¿Qué se sabe sobre la salud de los menores víctimas de un explosivo en Antioquia?

La policía ha habilitado la línea 123 para que la ciudadanía pueda proporcionar información que ayude a localizar el paradero de los fugitivos. Además, se ha iniciado una investigación interna para esclarecer las circunstancias que permitieron esta fuga masiva.

Recompensa por la recaptura

Este incidente ha puesto de manifiesto las deficiencias en la seguridad de las instalaciones policiales en la región. Expertos en seguridad penitenciaria han señalado la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia y mejorar la infraestructura de las estaciones de policía que albergan detenidos, especialmente aquellos acusados de delitos graves.

La fuga ha generado preocupación entre la población local, dado el perfil criminal de los fugitivos. Las autoridades han instado a la ciudadanía a mantener la calma y colaborar con cualquier información que pueda ser útil para la recaptura de los prófugos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Superintendencia de Industria y Comercio

¡Ojo! Abren investigación a cuatro de los operadores móviles más reconocidos: ¿por qué?

ELN

Mujer presenció el momento en el que el ELN secuestró a su hijo mientras jugaba fútbol en Tibú

Asesinatos en Colombia

¿Qué se sabe del mexicano que fue hallado sin vida en una vivienda de Itagüí?

Otras Noticias

Israel

¿Qué tan frágil es la paz alcanzada entre Israel y Palestina?

Aún falta generar consensos sobre los puntos de mayor desacuerdo y las partes tendrán que aprender a convivir sin supervisión internacional para declarar superado el conflicto.

Artistas

"Habría sido...": vidente hizo impactante 'interpretación' acerca de Regio Clown, el DJ que contrató a B-King

La vidente reveló los 'presagios' que ha tenido, de acuerdo con sus análisis. ¿Qué fue lo que dijo?

Mundial Sub 20

Argentinos se burlaron de México y salieron escuchando al ‘Chavo del 8’ en el Mundial sub-20

Trabajo

Aclaran cuándo el tiempo de traslado sí cuenta como jornada laboral: téngalo en cuenta

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social