Fue capturado el presunto responsable del transfeminicidio de Natalia Santodomingo, ocurrido en enero en Cajicá

El transfeminicidio de Natalia se registró el 9 de enero de este año al interior de su vivienda, en donde fue cruelmente atacada con arma blanca.

Foto: @JorgeEmilioRey

noviembre 27 de 2025
08:11 a. m.
Fue judicializado el presunto agresor de Natalia Santodomingo, la mujer trans asesinada el pasado 9 enero de este año en Cajicá, Cundinamarca.

El transfeminicidio de Natalia se registró en su vivienda, cuando fue cruelmente atacada con un arma blanca en múltiples ocasiones.

Tras once meses, las autoridades lograron capturar y judicializar a este sujeto identificado como Carlos Hernando Castillo, de 30 años y residente del municipio de Chía.

Gracias a las labores investigativas, el hombre fue enviado a prisión por orden de un juez, quien reiteró la gravedad de los hechos y del daño causado a los familiares de Natalia.

Castillo fue imputado por los delitos de feminicidio agravado y hurto agravado, cargos que no aceptó.

Así cayó el presunto feminicida

La captura del presunto feminicida se dio gracias a las labores de la Sijín de la Policía y la Alcaldía de Cajicá.

A través de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la información y añadió que el análisis de cámaras de seguridad y comunicaciones fue clave para dar con el paradero del supuesto autor de este crimen.

Natalia fue asesinada en enero, cuando ´recibió por lo menos 60 puñaladas por parte de este hombre al interior de su vivienda.

Alerta por aumento de feminicidios

De acuerdo con los registros del Observatorio Feminicidios Colombia, entre enero y septiembre de este año se han registrado 621 casos en el país.

La mayoría ocurrieron en Antioquia, Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca y Magdalena. Además, el Observatorio menciona que los meses más violentos para las mujeres este año han sido mayo, enero, marzo y julio.

En lo que va el año, la entidad también ha contabilizado 14 transfeminicidios en territorio nacional.

