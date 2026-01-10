Mauricio Gutiérrez Dangond, de 42 años, ha sido designado como el nuevo Vicepresidente de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol S.A.. Este nombramiento, anunciado en Bogotá el 30 de septiembre de 2026, ubica al ejecutivo en una de las posiciones más determinantes del grupo energético. Esta vicepresidencia es la instancia exacta donde el Grupo Ecopetrol decide hacia dónde dirige su capital y formula su visión estratégica de largo plazo.

¿Quién es Mauricio Gutiérrez Dangond, nuevo vicepresidente de Ecopetrol?

El ejecutivo que asume este alto cargo es Administrador de empresas egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. Para complementar su formación directiva, Gutiérrez Dangond cuenta con un Master in International Management del prestigioso IE Business School y posee formación ejecutiva en las universidades de Harvard y Stanford.

Mauricio Gutiérrez Dangond: nuevo vicepresidente de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol 2026

Su influencia profesional trasciende las oficinas corporativas, ya que se ha consolidado como líder de opinión y columnista del diario La República, así como de otros medios nacionales. En dichos espacios, escribe y analiza temas críticos sobre política energética, asuntos económicos y el desarrollo de las regiones.

La experiencia estratégica y financiera detrás del nombramiento

Mauricio Gutiérrez llega a Ecopetrol con una sólida trayectoria acumulada de diecisiete años. Su experiencia profesional está distribuida entre la banca de inversión, la industria de los hidrocarburos (Oil & Gas) y las finanzas. Antes de llegar a Ecopetrol, fue Managing Partner de GVC Capital, un holding de inversión donde estructuró y negoció acuerdos financieros y operaciones de fusiones y adquisiciones para compañías de energía, construcción, sector automotriz y retail. En esa posición también desarrolló los modelos de valoración que sustentaron dichas transacciones.

Anteriormente, lideró la práctica de banca de inversión y finanzas corporativas de CEDEM, donde se dedicó a asesorar a compañías de hidrocarburos y a sus accionistas en procesos de valoración y adquisición. Su carrera inició en el sector público en Proexport (hoy ProColombia) como especialista senior de inversión para fondos de capital privado, apoyando a inversionistas internacionales en su ingreso al mercado colombiano. A esto se suma su paso por cargos directivos en la Contraloría General de la República, coordinando el control a los recursos del Gobierno Nacional, y su participación en juntas directivas de distintos sectores, aportando en gobierno corporativo y planeación de inversiones.

Los retos de inversión del Grupo Ecopetrol en 2026

El desafío más inmediato y cuantitativo que enfrentará Gutiérrez será la traducción del plan anual de inversiones del Grupo en decisiones concretas de asignación de capital. Para el año 2026, este plan representa una inyección económica que oscila entre los $22 y $27 billones. Desde su vicepresidencia, evaluará el portafolio de inversiones y liderará las fusiones, adquisiciones y desinversiones del gigante corporativo. Además, tendrá la tarea de estructurar alianzas clave con socios de talla nacional e internacional.

El papel clave en la transición hacia nuevas energías y negocios

El impacto de esta vicepresidencia abarca un espectro mucho mayor que la tradicional industria petrolera. El área que ahora dirige Gutiérrez lidera el desarrollo de nuevos negocios no solo en el sector de hidrocarburos, sino también en el mercado de la electricidad y otras energías emergentes.

Esto es fundamental para entender el presente de Ecopetrol, una compañía que opera de forma integrada en la exploración, producción, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos, pero que también integra a ISA en la transmisión de energía, operación de sistemas y concesiones viales. Con este panorama, el nuevo Vicepresidente de Estrategia será clave para mantener la solidez financiera y la adaptación al mercado de esta empresa, la cual cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo EC.