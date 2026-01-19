CANAL RCN
Colombia

Mauricio Lizcano lanza ‘La Otra Consulta’ y descarta participar en consultas interpartidistas

El aspirante a la Casa de Nariño explicó que las consultas interpartidistas se han convertido en escenarios de confrontación ideológica.

Mauricio Lizcano renunció como ministro de las TIC
Foto: Ministerio de las TIC

Noticias RCN

enero 19 de 2026
10:32 a. m.
El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció este lunes en Manizales el lanzamiento de ‘La Otra Consulta’, un mecanismo de participación ciudadana con el que recorrerá Colombia para escuchar a los colombianos sobre los principales problemas y soluciones.

En el mismo escenario, Lizcano confirmó que no participará en consultas interpartidistas, una decisión que calificó como responsable, autónoma y enfocada en la ciudadanía.

“Hoy decidí aquí en Manizales que no voy a ninguna consulta de partidos. No porque no las respete, sino porque creo seriamente que hay que enfocarse en lo importante, no en lo conveniente. Nuestra consulta es con la gente, no entre políticos”, afirmó.

Una apuesta contra la polarización

El aspirante a la Casa de Nariño explicó que las consultas interpartidistas se han convertido en escenarios de confrontación ideológica y que el país está cansado de la polarización. Además, señaló que su proyecto político no nace de acuerdos de cúpulas ni de cálculos entre partidos, sino de escuchar directamente a los ciudadanos en las regiones.

“No estamos aquí para ganar una pelea política, sino para gobernar bien. Respetamos las consultas, pero hoy Colombia necesita soluciones y liderazgo directo”, agregó.

Encuentros ciudadanos y propuestas regionales

Lizcano indicó que ‘La Otra Consulta’ se desarrollará a través de encuentros ciudadanos presenciales y plataformas digitales, como parte de la llamada ‘Gira de la Victoria’.

En este recorrido nacional, el candidato afirmó que escuchará propuestas sobre seguridad, economía, empleo y la crisis del sistema de salud.

