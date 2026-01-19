“La única candidatura que puede derrotar a Cepeda”: reacción de Abelardo De La Espriella a La Gran Encuesta

La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3 publicada este domingo 18 de enero reveló que, si las elecciones presidenciales fueran mañana, Iván Cepeda obtendría el 30% de la intención de voto, mientras que Abelardo De La Espriella alcanzaría el 22%.

Los resultados generaron una inmediata respuesta del candidato De La Espriella, quien reaccionó a través de su cuenta de X para enviar un mensaje a sus seguidores.

“El único enemigo es Cepeda”: De La Espriella

En su publicación, De La Espriella aseguró que su candidatura es “la única que puede enfrentar y derrotar” a Cepeda, a quien calificó como “la peor amenaza que ha tenido Colombia en toda su historia”.

El aspirante presidencial señaló que el “populismo radical” estaría unido en torno al senador, a quien describió como “heredero de Petro y la narcoguerrilla”.

“El Tigre es un fenómeno popular; la unidad verdadera es con el pueblo. Aquí siguen siendo bienvenidos todos los que se quieran unir a dar la batalla definitiva”, escribió. Además, pidió a sus seguidores, a quienes denomina “la manada”, que eviten discusiones con otros candidatos y concentren sus esfuerzos en enfrentar a Cepeda.

Llamado a la unidad y trabajo político

De La Espriella cerró su mensaje con un llamado a la disciplina y al trabajo: “¡Este año Colombia gana! ¡Humildad y mucho más trabajo!”. El candidato insistió en que la prioridad de su campaña es consolidar un bloque ciudadano que lo respalde en la contienda electoral.

Hasta el momento, Iván Cepeda no ha reaccionado públicamente a los resultados de la encuesta ni a las declaraciones de su contrincante.