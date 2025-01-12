Exministro Mauricio Lizcano rompió el silencio sobre caso UNGRD: importante testimonio

El exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, compareció ante la Corte Suprema en calidad de testigo dentro de la investigación que se adelanta contra varios congresistas por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Su testimonio resultó clave porque, aunque apareció en videos de seguridad de la Casa de Nariño durante la denominada reunión del cónclave, no fue mencionado por Olmedo López, exdirector de la entidad.

Lizcano negó estar implicado

En su declaración, Lizcano negó categóricamente estar vinculado en actos de corrupción. El exfuncionario abordó las acusaciones que han surgido en torno al cónclave, reunión en la que, según las denuncias de López, se habrían coordinado las acciones del entramado, uno de los más polémicos en el último tiempo.

Según lo mencionado por López, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría dado la orden de sobornar congresistas para garantizar el apoyo de las reformas. Adicionalmente, señaló que Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, habría entregado contratos con el mismo propósito. Sin embargo, Lizcano contradijo esta versión y aseguró que en la reunión no se habló del tema.

Detalles del cónclave

El exministro de TIC también hizo una revelación importante sobre las decisiones del Gobierno. Afirmó que todos los movimientos de los ministros eran de conocimiento y estaban bajo la autorización del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González.

Lizcano también se refirió sobre la percepción que existía acerca de Olmedo López en Gobierno, asegurando que era visto como una persona muy cercana al presidente Gustavo Petro.

Este lunes 1 de diciembre, se llevó a cabo la audiencia de imputación contra Velasco y Bonilla. Sin embargo, no se tomó decisión; aunque la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento domiciliaria.

Algunos de los nombres importantes del caso son: Sneyder Pinilla, Sandra Ortiz, Iván Name y Andrés Calle, entre otros.