Pedirán cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD

Los exministros del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro serán imputados por el entramado de corrupción de la UNGRD.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
09:21 p. m.
La Fiscalía imputará cargos y pedirá cárcel contra dos de los exministros más cercanos al presidente Petro. Se trata de Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior Salpicados, en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Una detallada, rigurosa y seria investigación, liderada por la fiscal María Cristina Patiño, permitió judicializarlos por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.

Tres testimonios fueron claves en dicha solicitud Sneyder Pinilla, Olmedo López y María Alejandra Benavides.

La declaración de Sneyder Pinilla que vinculó al exministro Luis Fernando Velasco

Sneyder Pinilla en las distintas declaraciones ha salpicado al exministro Luis Fernando Velasco con una supuesta exigencia de contratos. Su testimonio es contundente.

El doctor Olmedo me dice que el ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco, lo había mandado a reunirse con el senador Julio Elías Chagüi y que tenía que ir a revisar cuál era el compromiso que se había hecho para yo, a través de mi subdirección, sacar el contrato.

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salpicado por Olmedo López

Olmedo López también se refirió a Velasco y Bonilla en el denominado conclave a finales de diciembre del 2020, cuando se habló de entregar contratos a congresistas para favorecer las reformas del gobierno de Gustavo.

Dice abiertamente que la negociación para conseguir la aprobación de la reforma de los congresistas ascendía a contratos por 80.000 millones de pesos.

Se espera la fecha para que la Fiscalía revele todas las pruebas contra los ministros en el entramado de corrupción de la UNGRD.

