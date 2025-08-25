Médico veterinario fue brutalmente asesinado tras ser llamado a un falso servicio: esto se sabe

En Santa Rosa de Osos, Antioquia, un médico veterinario fue asesinado en un misterioso caso.

La víctima fue identificada como Alejandro Avendaño, de 31 años, quien había sido contactado para un servicio en zona rural del municipio, sin saber que todo era una trampa que lo llevaría a la muerte.

El caso ocurrió en la vereda La Tequita, un sector apartado de Santa Rosa de Osos. Allí, su vida fue arrebatada.

¿Quién era el médico veterinario que fue asesinado en Antioquia?

Alejandro Avendaño era oriundo del municipio de San Pedro de los Milagros y trabajaba prestando servicios veterinarios a domicilio en distintos municipios del norte de Antioquia.

El día de su asesinato, recibió una llamada para atender un caso en Santa Rosa de Osos. Con la rutina de su oficio, viajó hasta la vereda La Tequita, donde encontró la trampa mortal que acabó con su vida.

¿Cómo fue asesinado el médico veterinario en Santa Rosa de Osos?

El alcalde de Santa Rosa de Osos, Bernardo Molina, relató lo sucedido y confirmó que el profesional fue engañado bajo la modalidad de un falso servicio:

Lo llamaron para que prestara un servicio en una vereda de Santa Rosa que se llama La Tequita, y ahí esos bandidos lo estaban esperando, y lo asesinaron a través de una asfixia mecánica.

Las primeras indagaciones apuntan a que detrás del crimen estaría una exigencia económica que se negó a pagar. El propio alcalde agregó que, al parecer, el veterinario había sido víctima de amenazas previas:

Lo asesinaron porque no quiso pagar una cuota que le estaban exigiendo.

Ante la gravedad del hecho, la Policía y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables.

Al mismo tiempo, se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicarlos y capturarlos.