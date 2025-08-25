CANAL RCN
Colombia Video

Médico veterinario fue brutalmente asesinado tras ser llamado a un falso servicio: esto se sabe

Las autoridades investigan si se trató de una extorsión.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
07:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Santa Rosa de Osos, Antioquia, un médico veterinario fue asesinado en un misterioso caso.

Secuestraron, torturaron y abusaron de una mujer frente a su esposo durante sus vacaciones en una cabaña en Guatapé
RELACIONADO

Secuestraron, torturaron y abusaron de una mujer frente a su esposo durante sus vacaciones en una cabaña en Guatapé

La víctima fue identificada como Alejandro Avendaño, de 31 años, quien había sido contactado para un servicio en zona rural del municipio, sin saber que todo era una trampa que lo llevaría a la muerte.

El caso ocurrió en la vereda La Tequita, un sector apartado de Santa Rosa de Osos. Allí, su vida fue arrebatada.

¿Quién era el médico veterinario que fue asesinado en Antioquia?

Alejandro Avendaño era oriundo del municipio de San Pedro de los Milagros y trabajaba prestando servicios veterinarios a domicilio en distintos municipios del norte de Antioquia.

El día de su asesinato, recibió una llamada para atender un caso en Santa Rosa de Osos. Con la rutina de su oficio, viajó hasta la vereda La Tequita, donde encontró la trampa mortal que acabó con su vida.

¿Cómo fue asesinado el médico veterinario en Santa Rosa de Osos?

El alcalde de Santa Rosa de Osos, Bernardo Molina, relató lo sucedido y confirmó que el profesional fue engañado bajo la modalidad de un falso servicio:

Así se infiltró un policía en una banda criminal: vivó como ladrón, compartió con ellos y los entregó a la justicia
RELACIONADO

Así se infiltró un policía en una banda criminal: vivó como ladrón, compartió con ellos y los entregó a la justicia

Lo llamaron para que prestara un servicio en una vereda de Santa Rosa que se llama La Tequita, y ahí esos bandidos lo estaban esperando, y lo asesinaron a través de una asfixia mecánica.

Las primeras indagaciones apuntan a que detrás del crimen estaría una exigencia económica que se negó a pagar. El propio alcalde agregó que, al parecer, el veterinario había sido víctima de amenazas previas:

Lo asesinaron porque no quiso pagar una cuota que le estaban exigiendo.

Ante la gravedad del hecho, la Policía y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables.

Comerciante bogotana fue torturada y asesinada en exclusivo barrio turístico de Cartagena: esto se sabe
RELACIONADO

Comerciante bogotana fue torturada y asesinada en exclusivo barrio turístico de Cartagena: esto se sabe

Al mismo tiempo, se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicarlos y capturarlos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

Expiden circular roja de Interpol contra César Manrique, ficha clave en el gobierno Petro

Corrupción

Condenan a excongresista que ofreció títulos de bachiller a cambio de votos: ¿Quién es?

Inseguridad en Bogotá

Así se infiltró un policía en una banda criminal: vivó como ladrón, compartió con ellos y los entregó a la justicia

Otras Noticias

Selección Colombia

La sorpresa que prepara Néstor Lorenzo en la convocatoria de la selección Colombia

Néstor Lorenzo está terminando de armar la lista de convocados y dentro de ella habrá una gran novedad.

Artistas

¿El hijo de Aida Victoria Merlano es de Westcol? La influencer rompió el silencio y lo aclaró

Tras la versión difundida por Yina Calderón, Aida Victoria Merlano no se quedó callada y respondió sin filtros. ¿Qué dijo?

Italia

Descubren grupo de Facebook en el que hombres compartían fotografías íntimas de sus esposas, en Europa

Aplicaciones

Colombianos tendrán nuevo servicio de telefonía móvil: estos son los planes que ofrecen

Cuidado personal

¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas