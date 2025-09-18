VIDEO | Megaoperativo en conocido sector comercial de Bogotá contra la venta de autopartes robadas

La Policía llevó a cabo un gigantesco operativo en una zona donde se encontraron autopartes robadas en Bogotá.

Los uniformados llegaron a La Estanzuela en la localidad de Los Mártires. Este sitio es conocido por la alta cantidad de talleres. Sin embargo, las autoridades descubrieron lo que habría detrás de sus actividades.

Motores con irregularidades

Antes del operativo, se requirieron seis meses de investigaciones por parte de la Sijin. Con la información obtenida, se tenían indicios suficientes para allanar la zona por la posible venta de autopartes que provendrían de hurtos.

Este jueves 18 de septiembre se puso en marcha. Las autoridades dieron con un sótano y tres locales en los que se hallaron 250 motores que tenían alteraciones en su identificación, lo que se traduce en regrabarlos.

El paso por seguir constará, por un lado, en la judicialización de los responsables de los locales, quienes podrían responder por receptación y falsedad marcaria. Además, se llevará a cabo la respectiva suspensión de su operación y la extinción de dominio.

Pérdidas millonarias por la venta de autopartes

Hace algunos días, la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) dio a conocer las afectaciones que genera la venta de autopartes hurtadas.

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional de la Policía, entre enero y julio se robaron 19.638 motocicletas y 5.100 vehículos.

Además, se tuvieron registros de 2.900 autopartes robadas. Esto, en términos monetarios, genera pérdidas de 410.000 millones de pesos. De manera más detallada, se supo que estos elementos provienen principalmente de vehículos marca Toyota, Kia, Chevrolet y Mazda.

La Dian indicó que el 10% de los repuestos que entran al país lo hacen bajo la condición de ilegal. Las cifras de 2024 apuntan que 260 millones de dólares fueron las ganancias de esta actividad en materia de importaciones.