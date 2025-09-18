CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Megaoperativo en conocido sector comercial de Bogotá contra la venta de autopartes robadas

Las autoridades intervinieron una zona en donde había talleres y sótanos.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
12:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía llevó a cabo un gigantesco operativo en una zona donde se encontraron autopartes robadas en Bogotá.

Ladrones de vehículos fueron descubiertos por la Policía de Bogotá: modificaban la placa de los vehículos con cinta
RELACIONADO

Ladrones de vehículos fueron descubiertos por la Policía de Bogotá: modificaban la placa de los vehículos con cinta

Los uniformados llegaron a La Estanzuela en la localidad de Los Mártires. Este sitio es conocido por la alta cantidad de talleres. Sin embargo, las autoridades descubrieron lo que habría detrás de sus actividades.

Motores con irregularidades

Antes del operativo, se requirieron seis meses de investigaciones por parte de la Sijin. Con la información obtenida, se tenían indicios suficientes para allanar la zona por la posible venta de autopartes que provendrían de hurtos.

Este jueves 18 de septiembre se puso en marcha. Las autoridades dieron con un sótano y tres locales en los que se hallaron 250 motores que tenían alteraciones en su identificación, lo que se traduce en regrabarlos.

El paso por seguir constará, por un lado, en la judicialización de los responsables de los locales, quienes podrían responder por receptación y falsedad marcaria. Además, se llevará a cabo la respectiva suspensión de su operación y la extinción de dominio.

Pérdidas millonarias por la venta de autopartes

Hace algunos días, la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) dio a conocer las afectaciones que genera la venta de autopartes hurtadas.

Buscan a menores desaparecidas en Bogotá: rastros apuntan que estarían en el barrio Santa Fe
RELACIONADO

Buscan a menores desaparecidas en Bogotá: rastros apuntan que estarían en el barrio Santa Fe

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional de la Policía, entre enero y julio se robaron 19.638 motocicletas y 5.100 vehículos.

Además, se tuvieron registros de 2.900 autopartes robadas. Esto, en términos monetarios, genera pérdidas de 410.000 millones de pesos. De manera más detallada, se supo que estos elementos provienen principalmente de vehículos marca Toyota, Kia, Chevrolet y Mazda.

La Dian indicó que el 10% de los repuestos que entran al país lo hacen bajo la condición de ilegal. Las cifras de 2024 apuntan que 260 millones de dólares fueron las ganancias de esta actividad en materia de importaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

¿Quedarán internos recluidos en la estación de Policía de Funza tras el motín?

Santa Marta

Video | Pescadores son aplaudidos por liberar a dos delfines que quedaron atrapados en su red en Santa Marta

Animales

A la cárcel misterioso hombre que degollaba palomas con sus dientes en parques de Ocaña

Otras Noticias

Comercio

Icónico lugar colombiano dijo adiós luego de 34 años de servicio: "gracias por el apoyo"

Mediante sus redes sociales, este conocido lugar por turistas se despidió y dio a conocer las razones.

Cuidado personal

¿Por qué los hombres son infieles? La explicación desde la psicología

Le revelamos qué dicen las investigaciones sobre por qué los hombres son infieles y cuáles podrían ser las causas.

Cuba

Cuba denuncia que sus isleños viven a oscuras por embargo de los Estados Unidos

Luis Díaz

Luis Díaz volvió a hablar sobre el Barcelona: ¿estuvo cerca su fichaje?

Cuidado personal

¿Por qué aparecen los calambres en la noche y cómo prevenirlos? Aquí la explicación