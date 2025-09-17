Buscan a menores desaparecidas en Bogotá: rastros apuntan que estarían en el barrio Santa Fe

En Bogotá, una familia vive momentos de angustia tras la desaparición de dos adolescentes, primas entre sí, en circunstancias aún no esclarecidas.

Según sus allegados, el teléfono celular de una de las jóvenes ha emitido señales desde la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, lo que ha encendido las alarmas entre sus seres queridos.

Además, un mensaje anónimo recibido por la familia refuerza la preocupación: en él se asegura que ambas menores habrían sido vistas en ese sector. Las autoridades ya fueron notificadas y se espera que intensifiquen las labores de búsqueda en las próximas horas.

Sharol y Laura desaparecieron en Bogotá: rastros apuntan al barrio Santa Fe

Sharol Guerrero y Laura Vargas, dos niñas de 14 años desaparecidas desde el 9 de septiembre, salieron de la casa de un familiar en el barrio 20 de julio. La preocupación de las madres está latente por la última ubicación de su celular, que indica que se encuentran en el barrio Santa Fe.

La búsqueda de dos adolescentes desaparecidas en Bogotá se torna cada vez más inquietante. Según reportes de sus familiares, las redes sociales y los teléfonos celulares de ambas dejaron de funcionar poco después de su desaparición, lo que ha dificultado su localización.

Mensajes anónimos vinculan a menores desaparecidas con red de explotación en Bogotá

Una de las señales más alarmantes proviene de mensajes anónimos enviados vía chat a la familia. En ellos, una mujer que se identifica como trabajadora sexual afirma haber visto a las menores el fin de semana anterior. “Raúl vende la droga y maneja ciertas áreas… andan con él, les deben algo así”, dice uno de los mensajes, sugiriendo que las adolescentes podrían estar vinculadas a un entorno de alto riesgo.

Antes de desaparecer, las jóvenes aparecían en publicaciones junto a un grupo de jóvenes y una mujer mayor de 20 años. La familia, desesperada, pide que quienes tengan información se comuniquen de inmediato. “¿Qué es lo que quiere de las niñas? Que se comunique con nosotras”, claman en medio de la incertidumbre.

Las autoridades ya fueron alertadas y se espera que intensifiquen las labores de búsqueda en las próximas horas. La comunidad exige respuestas y protección para evitar que más menores caigan en redes de explotación.