Autoridades recuperan imagen religiosa avaluada en 45 millones que fue hurtada de un templo en Medellín

Funcionarios del departamento de Policía del Quindío dieron, entrado octubre de 2026, con una imagen religiosa, avaluada en 45 millones de pesos, que había sido hurtada días antes de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores La América, en Medellín.

La escultura forma parte de la obra “La Profecía de Simeón”, que era exhibida al público cuando personas inescrupulosas la sustrajeron.

Según conocieron las autoridades al momento de recuperarla, llegó a un anticuario de Envigado y, posteriormente, a un artesano de la ciudad de Armenia, que la adquirió sin saber que se trataba de un artículo robado.

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La pieza fue entregada a sus dueños originales:

La coronel Martha Liliana García, subcomandante del Departamento de Policía del Quindío, realizó personalmente la entrega de la imagen a sus dueños.

Según explicó, dieron con la reliquia “tras una investigación realizada por nuestra policía judicial que, en coordinación con la policía judicial de Medellín, logró establecer dónde se encontraba”.

Los encargados de conservar la obra agradecieron “a la Policía Nacional, a la justicia e” invitaron “a la comunidad a que denuncien este tipo de casos. Sirve estar de la mano de la justicia, ser transparentes en los procesos y, aunque apareció la obra, no vamos a descansar hasta dar con el autor de los hechos en Medellín”.

Autoridades realizaron un llamado a verificar la procedencia de elementos religiosos antes de su compra:

En respuesta, las autoridades extendieron un llamado a la ciudadanía a “verificar la procedencia de este tipo de elementos (bienes de valor religioso, artístico y cultural) antes de adquirirlos”.

Además, invitaron “a informar oportunamente a las autoridades sobre cualquier situación que pueda estar relacionada con su comercialización irregular”, como en el caso registrado en el departamento de Antioquia.