"Me la arrebataste, Miguel": madre de 'Baby Demoni' hace fuerte señalamiento tras la muerte de la influencer

La madre de María Alejandra Esquín, conocida como ‘Baby Demoni’, rompió el silencio y relató el doloroso testimonio sobre la relación que mantenía su hija con ‘SamorOne’.

Baby Demoni
FOTO: Baby Demoni - Facebook

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
07:15 p. m.
La madre de María Alejandra Esquín, reconocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, compartió un testimonio profundamente emotivo tras la muerte de su hija el pasado 15 de octubre en Bogotá. La joven, de 24 años, fue llevada de urgencia a un centro médico por su pareja sentimental, Miguel López (‘Samor One’), y horas después falleció.

En un video publicado tras el sepelio, la madre de la influencer pidió justicia y recordó a su hija como una mujer alegre y auténtica, pero también víctima de una relación marcada por el maltrato y la manipulación. “Me la arrebataste, Miguel, me la quitaste”, expresó entre lágrimas.

Una relación marcada por el control y la manipulación

Según el relato de la madre, la relación entre 'Baby Demoni' y Miguel López se extendió por cerca de cinco años y estuvo atravesada por episodios de control emocional, celos y violencia. En varias ocasiones, la joven buscó refugio en casa de su madre junto a su hija, luego de fuertes discusiones con su pareja.

“Ella no podía durar ni un día acá porque ya tenía que devolverse otra vez para la casa de él. Varias veces la golpeó”, relató la madre en el video difundido en redes sociales.

A pesar de los intentos de su familia por ayudarla, María Alejandra solía justificar el comportamiento de su pareja. “Cuando yo le decía que por qué permitía eso, ella solo me contestaba que no me metiera”, recordó su madre, quien insistía en que su hija merecía una vida mejor y libre de violencia.

El último adiós a la influencer bogotana

La madre también narró los momentos más difíciles en la clínica, mientras su hija permanecía conectada a un soporte mecánico. “Fue la peor noche de mi vida”, aseguró. Entre súplicas y lágrimas, le pedía que no se fuera, que pensara en su hija y en los sueños que aún le quedaban por cumplir.

“Le besé todo su cuerpo y le decía que se quedara. Yo le decía a Dios que me pusiera en su lugar”, expresó la mujer, quien agradeció el apoyo recibido por parte de amigos, seguidores y vecinos durante el sepelio.

“Que no quede impune la muerte de mi hija”

En su mensaje final, la madre de ‘Baby Demoni’ hizo un llamado a las autoridades colombianas para que la investigación avance con transparencia. Reconoció que se trata de un proceso legal que requiere tiempo, pero pidió que la muerte de su hija no quede en la impunidad.

“Si no había justicia terrenal, había justicia divina”, concluyó, mientras cientos de usuarios en redes sociales manifestaban su solidaridad y exigían respuestas sobre el caso.

