Mejor amigo de Baby Demoni reveló las fuertes amenazas que ha recibido

Tras el fallecimiento de Baby Demoni, el mejor amigo ha recibido amenazas y varios mensajes sospechosos.

Amenazas al mejor amigo de Baby Demoni

Robin Alexis Parra, conocido como ‘La fresa más nea’ y mejor amigo de Baby Demoni, reveló que ha recibido amenazas tras la muerte de la influenciadora.

En una entrevista con Rafael Poveda para su pódcast “Más allá del silencio”, Parra relató cómo vivió las horas previas al fallecimiento de Baby Demoni. Además, contó que ese mismo día tuvo una discusión con la pareja sentimental de la creadora, Miguel Ángel López, más conocido como Samor.

Según explicó, la disputa habría surgido porque Samor sospechaba una supuesta infidelidad. En unos audios revelados por Parra, se escucha a Samor acusarlo de haberse involucrado en su relación, pese a que, según él, sabía que Parra era gay.

“Muy enfermo de mi parte pensar eso, ¿no? No lo digo yo, lo dice la niña (hija de Baby Demoni), y tranquilo, que hay pruebas”, se escucha decir a Samor en uno de los audios.

RELACIONADO El desgarrador mensaje que la hija de Baby Demoni le dijo al mejor amigo de la influencer en las honras fúnebres

¿Qué dijo el mejor amigo de Baby Demoni sobre las amenazas que ha recibido?

De hecho, Robin señaló y responsabilizó directamente a la pareja de Baby Demoni , conocido como Samor, y aseguró con firmeza que él nunca atentaría contra su propia vida.

"Yo no sería una persona que atentaría en contra de mi vida, y yo quiero dejarle eso claro a usted, a la policía, a todo el mundo que, si algo me pasa, yo lo hago responsable directamente a él: Samor One Miguel López, y porque me amenazó y también me está difamando, diciendo cosas que no son. Ella lo amaba y lo respeto, demasiado, pero, así como lo amaba soy consciente de que tenía una dependencia emocional", comentó el mejor amigo.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre la muerte de la influenciadora.