Las mejores frases de Petro en entrevista con Noticias RCN

Petro en la Casa de Nariño y su familia

Las corbatas tienden a cero en la Casa de Nariño

Yo todavía me pierdo en esta casa

Digamos que, desde el punto de vista físico y corporal, estar en la Casa de Nariño no es que sea una gran experiencia, este es el centro del poder. Estoy acá para transformar ese poder, si no, no tiene mayor sentido.

Creo que el balance de estos 100 días es que se ha seguido el plan de desarrollo que dejó Duque, por ahora hemos estado sentando la bases para lo que va a ser el gobierno del cambio para el año entrante. Una vez tengan en su poder le edición presupuestal que se deriva de la tributaria, ahí podrán hacer un análisis publico de lo que quiere este gobierno

En medio de la tormenta hay que navegar, no te puedes quedar quieto

No me gusta que me tomen fotos, que le tomen fotos a la gente

Se está poniendo difícil ver a mi familia porque mis hijos están lejos. Antonella pasa conmigo, pero los viajes lo dificultan. Lo mismo con Vero. He tenido líos por eso

Sobre los viajes de la primera dama, toca como la canción de los Beatles: ‘déjalo ser’.

Sobre mi salud, tengo una tos que no me abandonó desde el covid. Pero no hay nada de qué preocuparse

Lo peor de estos 100 días: este frio y cansancio. Lo mejor: el abrazo de una mujer pobre

Sobre transición energética

La transición energética es apenas uno de los temas, no es suficiente. Se requiere una economía descarbonizada

La principal rama de emisiones de CO2 es la carne de res, que poco tiene que ver con la transformación energética. Operar aquí en cada rama, será el desarrollo de la economía descarbonizada

No creo que nos toque llegar a importar gas desde Venezuela. En el calculo que tenemos, ese momento no llegaría

Sobre reforma tributaria y salario mínimo

No habrá reforma tributaria en 2023, lo que ha dicho el ministro Ocampo es más un ordenamiento. Pero no una nueva reforma que va a llevar más recursos. Así que no va a haber preocupación

Sobre el salario mínimo no se debe pensar sólo en eso. Hay que manejar tres variables: salario mínimo, salario real y salario relativo, para mi es más importante el salario relativo

Sobre reforma pensional

Los campesinos cafeteros generaron la riqueza del siglo XX. Exportaron miles de millones al año, muchas de las grandes empresas nacieron de ese esfuerzo y hoy no hay un campesino pensionado. Le entregaron al país miles de millones de dólares, pero el país no hizo nada por ellos. Esa es la injusticia

Algunos reciben $80.000 mensuales, la mayoría no. Que todos reciban $500.000 los sacaría de la pobreza. Podrían tomarse un plato de sopa y dormir en una cama decente

La crítica a la propuesta lo que llama es al egoísmo social: “tu estas viejo, muérete"

El futuro de las EPS y la salud

Ni en pensiones ni en salud vas a tener cambios abruptos. Eso no se puede hacer, porque pondrías en peligro la vida de personas

Hay un periodo de transición para que no se provoquen peligros innecesarios

Yo las veo innecesarias. Las EPS son conglomerados de IPS. La gente cree que la EPS es el hospital, pero no, las EPS son las intermediarias a las que el estado les entrega recursos públicos y las EPS contratan hospitales. En ese juego, nos sacan el dinero. Hay hospitales públicos quebrados, con deudas de 20 billones. Mejor tener un sistema fuerte que no se quiebre

No vamos a volver al Seguro Social porque el Seguro Social era un fondo estatal, no había prevención. Tenía un 20% de asalariados vinculados. Los demás iban al hospital cuando tenían que ir y el hospital atendía

No nos vamos a meter con la medicina prepagada porque eso es un mercado

La relación con Uribe y la oposición

Yo pienso que con Uribe hemos logrado algo y es bajar la polarización que teníamos en las calles. Una cosa es la relación personal y otra es como se lleva esto al barrio, a la plaza pública. Hoy por hoy siento que eso ha bajado. Tanto la sociedad que cree en ese proyecto como la que apuesta por nosotros, tiene más la intención de salir hacia adelante. Es un ambiente positivo que hay que mantener. Porque esa polarización tonta terminaría contrayendo más problemas

No he dialogado con Uribe más allá de lo que se ha hecho público

Sobre Felix Lafaurie y diálogos con el ELN

La paz se hace entre rivales. Si se hace entre personas que coinciden no se logra una paz segura. Pueden surgir nuevos problemas. Ahí hay gente que no votó por mi y ha estado en otras orillas, pero me parece importante porque van a tener información de primera mano y eso va a generar confianza

Veníamos hablando de las tierras. Estas son un elemento fundamental de la paz. Por eso con Lafaurie, debemos poner la tierra en el centro de la discusión y que esto sea un gana gana

No puedo dar esa garantía de que esta vez se logrará la paz con el ELN. Todos tenemos dudas. Yo y ellos también. Se trata es de construir confianza sin ingenuidades. Dar pasos para que la gente que quiere salir de un atolladero histórico como la violencia, pueda tener esta oportunidad

Sobre Violeta, creo que el ELN eligió sus negociadores y nosotros los nuestros. Ese acuerdo ya estaba construido desde el gobierno Santos y nosotros dijimos que lo íbamos a respetar, pues ese es el acuerdo

La paz total con 'Iván Márquez'

Es otra oportunidad. Cuántas veces en la historia de Colombia de guerra en guerra. Lo que sabemos es que 'Márquez' ya no es el comandante que pensábamos antes. Porque quedó aislado. Él es un individúo que tomó una malísima decisión

Hubo un entrampamiento y los llevaron a eso. Pero ellos se dejaron impulsar hacia las armas de nuevo. Eso le costó la vida a la mayoría de ellos y a Márquez su físico. Eso tiene un costo político

Extradición del hermano de Piedad Córdoba

No he vuelto a hablar con Piedad Córdoba, pero trabajo no me costó firmar la extradición de su hermano

Ni la corte ni el presidente conoce los elementos de una investigación. Lo que le hemos visto es que, si hay una persona decidida a hacer la paz, detenemos la extradición

Sobre su seguridad

Yo no le pongo cuidado a eso. Ellos hacen su protocolo, pero yo no podría vivir si pienso en eso. La gente me cuida

Sobre muerte de líderes sociales

Es un error de antes y de ahora, pensar que los lideres sociales están marcados por una ideología. A los que matan no es porque sean de izquierda o derecha, ese no es el motor. Están en zonas de lucha por el control del narcotráfico y de alguna manera terminan siendo obstáculo de alguno de los interesados. Por eso se dan este tipo de masacres

Sobre la espalda de Bolívar

Ahora soy el guardián de la espada de Bolívar. No me imaginé que iba a tener esa oportunidad

Su relación con las Fuerzas Militares y el Mindefensa

Hasta ahora va bien, es que tenemos en estos 100 días una fuerza publica respetuosa de Derechos Humanos, que no ha tenido bombardeos ni ataques a niños. Ha sido un paso importante y positivo

El ministro Velásquez planea. Cada persona tiene su talante

Relación con Venezuela y Nicolás Maduro

Ellos están en una negociación en Estados Unidos, de la que depende todo. Pero veo voluntad. Incluso Estados Unidos debe dejar de pensar en un bloqueo que hace sufrir al pueblo

Si la oposición venezolana pide encuentro los recibo. No hay problema

Sobre el Galeón San José

Estamos pensando en recuperarlo. Es el galeón más grande de la historia. Iba con un cargamento de Perú y Colombia