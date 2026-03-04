CANAL RCN
Caso UNGRD: Corte Suprema decidirá si captura y llama a juicio a cinco congresistas salpicados

Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Wadith Manzur, Liliana Vitar y Karen Manrique son los parlamentarios salpicados en el escándalo de corrupción.

marzo 04 de 2026
07:12 a. m.
Avanzan las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y se espera que este 4 de marzo la Corte Suprema tome una decisión clave.

El alto tribunal deberá determinar si se ordena la captura de los cinco congresistas de la Comisión de Crédito Público salpicados en el caso.

Cabe recordar que altos exfuncionarios del Gobierno Nacional ya han sido capturados en el marco de esta investigación, así como los expresidentes de Cámara y Senado, Andrés Calle e Iván Name.

Corte podría pedir detención de los congresistas

Recientemente se conoció la ponencia que discutirá la Sala de Instrucción de la Corte para definir si ordena la detención inmediata de los congresistas. El documento fue redactado por el magistrado Misael Rodríguez, quien pide que los parlamentarios sean llamados a juicio.

Para la justicia, aunque las coimas no se entregaron en efectivo, sí hubo una promesa remuneratoria en contratos.

El abogado de la congresista Karen Manrique aseguró que su clienta ya se puso a disposición de la Corte Suprema y entregó su ubicación para atender cualquier requerimiento.

Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Wadith Manzur, Liliana Vitar y Karen Manrique son los señalados de haber vendido su función en la Comisión de Crédito Público, a cambio de que desde el Gobierno se impulsara la contratación de proyectos para las regiones a través de la UNGRD.

¿De qué se los acusa?

En una libreta clave, según Olmedo López, la congresista Karen Manrrique escribió los nombres de los congresistas y los contratos por 92.000 millones de pesos que debían ser adjudicados.

Los ofrecimientos se habrían detallado a los congresistas en octubre de 2023, en dos reuniones que se llevaron a cabo en la sede del Ministerio del Interior en Bogotá.

Por ahora, la suerte judicial de los congresistas está en manos del alto tribunal, que decidirá este miércoles a las 4 de la tarde si se expide o uno la orden de captura contra ellos.

