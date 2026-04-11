JEP imputa a nueve ex-Farc por torturas y ejecuciones de menores reclutados

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a nueve antiguos integrantes de las extintas Farc-EP a reconocer su máxima responsabilidad por graves violaciones cometidas contra niñas y niños reclutados por esa guerrilla, entre ellas malos tratos, torturas, ejecuciones, condenas y juicios sin garantías.

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Además, cinco de esos comparecientes deberán responder por su presunta responsabilidad en violencias reproductivas contra niñas que permanecieron en las filas del grupo armado.

La decisión quedó consignada en los autos 02 y 03 de 2026, expedidos por la Subsala J de la Sala de Reconocimiento de Verdad, dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado y los crímenes cometidos durante la vida intrafilas.

La JEP concluyó que los señalados, en calidad de mandos regionales, tuvieron capacidad de decisión, dirección y control sobre la implementación de esos patrones de violencia en los territorios bajo su autoridad, por lo que fueron llamados a responder como coautores mediatos.

Más de 400 víctimas entre torturas, ejecuciones y juicios sin garantías

En el Auto 02, la Sala de Reconocimiento estableció bases suficientes para atribuir responsabilidad por el patrón de malos tratos, torturas y sentencias, ejecuciones y juicios sin garantías contra menores reclutados. Según la investigación, al menos 104 víctimas fueron sometidas a tortura, 28 sufrieron tratos crueles y 208 fueron víctimas de condenas o ejecuciones sin previo juicio o sin las garantías mínimas requeridas.

La jurisdicción también documentó que al menos 62 niñas y niños fueron ejecutados por estructuras de las antiguas Farc-EP. Para la Sala, estas conductas no correspondieron a hechos aislados ni a actuaciones individuales, sino que hicieron parte de un sistema de control y regulación de la vida intrafilas dentro de una organización armada jerarquizada.

La magistratura concluyó que, en ese contexto, la amenaza, el miedo, la vigilancia permanente y la imposición de la obediencia fueron mecanismos utilizados para limitar la autonomía de los menores y garantizar el cumplimiento de las tareas impuestas por la organización.

Violencias reproductivas contra niñas reclutadas

Por otro lado, el Auto 03 se centra en el patrón de violencias reproductivas contra niñas reclutadas. La Sala documentó al menos 218 víctimas que sufrieron 356 hechos de violencia durante su permanencia en las filas guerrilleras. De estos casos, 313 ocurrieron cuando las víctimas aún eran menores de edad.

Entre las conductas identificadas por la JEP figuran la anticoncepción forzada, los abortos forzados, los malos tratos asociados a estos procedimientos, la entrega forzosa de hijos e hijas recién nacidos a terceros y dos hechos relacionados con el asesinato de recién nacidos.

La jurisdicción calificó jurídicamente estos hechos como crímenes de guerra y señaló que los comparecientes tuvieron un papel esencial en la implementación y continuidad de estas prácticas en las diferentes regiones donde ejercían mando.

El Caso 07 ya había tenido un primer pronunciamiento en noviembre de 2024, cuando la Sala llamó a seis exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP a reconocer su responsabilidad por el reclutamiento y utilización de niñas y niños, así como por otros crímenes asociados.

Según las conclusiones de la JEP, entre 1971 y 2016 al menos 18.677 menores de edad fueron reclutados por esa organización armada en distintas zonas del país, una práctica que se extendió a todos los bloques guerrilleros y que ocurrió en todo el territorio nacional, con excepción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las nuevas decisiones avanzan en la identificación de responsabilidades a nivel regional, con el propósito de esclarecer cómo se implementaron en los territorios los patrones de violencia contra niñas y niños reclutados durante el conflicto armado.