CANAL RCN
Colombia

Rescatan a menor que era víctima de explotación sexual en un bar de Bogotá

La joven quedó al cuidado del ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

Menor rescatada en Bogotá.
Menor rescatada en Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
05:56 p. m.
En las últimas horas, las autoridades en Bogotá llevaron un operativo que resultó con el rescate de una menor que estaba siendo víctima de explotación sexual.

La labor policial se puso en marcha entre las localidades de Bosa y Kennedy. Aparte de la Policía, se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Migración Colombia.

Operativo de las autoridades en Bosa y Kennedy

El propósito del operativo entonces era inspeccionar que los bares y demás establecimientos nocturnos cumplieran con la normativa.

Luego de las respectivas pesquisas e información recolectada, las autoridades concluyeron que esta joven estaba siendo víctima de una red de explotación sexual.

Tras el rescate, la menor fue llevada al Centro de Atención de la Fiscalía en Paloquemao, donde se efectuó el protocolo correspondiente para el restablecimiento de derechos. Además, se activó una ruta para proteger su integridad física y emocional.

De igual forma, el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) puso en marcha el restablecimiento a nivel médico, psicológico y familiar. Un dato importante es que se pudo verificar su identidad.

Locales en problemas

César Restrepo, secretario de Seguridad, destacó el rescate: “Cada menor rescatada es una vida que recupera su dignidad. No vamos a permitir que la explotación sexual siga vulnerando a nuestros niños y niñas en Bogotá, y vamos a seguir cerrando espacios donde se cometen estos delitos”.

Tras la revisión de los locales, se comprobó que cuatro estaban utilizando personas extranjeras sin ir de la mano con la normativa vigente. Por lo tanto, se les impusieron las correspondientes sanciones.

Asimismo, los dueños de los bares deberán responder por trata de personas y darle entrada al desarrollo de actividades ilegales en sus establecimientos.

“El operativo dejó pruebas para investigar a dueños de locales por trata y otros delitos. Así frenamos el abuso, cerramos puertas al delito y defendemos la dignidad humana”, concluyó la Secretaría de Seguridad.

