Menor indígena murió tras caer en un pozo que se había desbordado en Valledupar

Una tragedia enluta al pueblo indígena Kankuamo, en jurisdicción de Valledupar, Cesar. Una niña de 13 años perdió la vida tras caer en un pozo ubicado a orillas del río Murillo, cerca del corregimiento de Río Seco, en una zona considerada territorio sagrado para esta comunidad.

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De acuerdo con la información conocida, el pozo habría aumentado su nivel de agua debido a las intensas precipitaciones que se presentan en la región. La menor cayó en la parte más profunda y murió por ahogamiento.

¿Cómo ocurrió la tragedia con la menor indígena?

Según el relato entregado sobre lo sucedido, la niña se encontraba en compañía de su madre cuando, en cuestión de segundos, cayó en la zona más profunda del pozo. Las lluvias de los últimos días habrían provocado un incremento en el nivel del agua, lo que convirtió el lugar en un escenario de riesgo.

Jaime Arias, gobernador del cabildo Kankuamo, se refirió a la situación y advirtió sobre las consecuencias que está dejando la temporada de lluvias en la comunidad.

A raíz del invierno que se está presentando se ha dado esta situación que nos pone en alerta.

La muerte de la menor ha generado preocupación en el territorio, donde las precipitaciones continúan representando una amenaza para las comunidades que viven cerca de ríos, pozos y otros cuerpos de agua.

Autoridades kankuamas piden extremar las precauciones

Tras lo ocurrido, las autoridades indígenas hicieron un llamado a los habitantes para que estén atentos a las condiciones de los lugares que frecuentan y sigan las recomendaciones de prevención durante la temporada invernal.

Y sobre esto, por supuesto alertar a nuestra gente que pueda tomar las medidas de precaución, acatar las directrices de las autoridades para que estos hechos lamentables no sigan ocurriendo en nuestras comunidades.

La advertencia se extiende a los sectores donde las lluvias pueden ocasionar desbordamientos y aumentos repentinos del nivel del agua, situaciones que dificultan reconocer la profundidad y los peligros de pozos y corrientes.