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Habló el papá de Jaime Moreno, joven asesinado tras fiesta de Halloween: “Comportamiento brutal”

Los dos implicados fueron condenados a más de 35 años de cárcel.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 20 de 2026
08:29 a. m.
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El lunes 19 de octubre, la justicia condenó a los dos responsables del asesinato del joven Jaime Esteban Moreno.

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Este crimen ocurrió durante una fiesta de Halloween, en la madrugada del 31 de octubre de 2025. Moreno, quien era estudiante en la Universidad de Los Andes, estuvo en el bar Before Club y a las afueras del sitio en la localidad de Barrios Unidos fue atacado por los hoy condenados.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Juan Carlos Suárez y Ricardo González le propinaron una brutal golpiza que incluyó patadas en la cabeza, las cuales terminaron siendo contundentes. Moreno fue llevado al Hospital Chapinero y, dada la gravedad de las heridas, lo trasladaron al Simón Bolívar. La causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Las pesquisas revelaron que el joven no tenía la intención de pelear; pero a los dos hombres no les importó y cometieron este crimen. El estudiante había salido del sitio en búsqueda de transporte público con una persona.

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En medio de la investigación, las cámaras de seguridad terminaron siendo claves, dado que lograron limitar el camino que tomaron los dos implicados, desde cuando salieron del bar hasta el momento de la huida y dejando al joven tendido en el suelo.

La justicia, entonces, condenó a Suárez y González a 37 años y seis meses de prisión tras ser hallados culpables por el delito de homicidio. Durante el proceso, ambos habían aceptado los cargos.

Condena de los dos implicados

Jaime Moreno, el papá del joven, habló con Noticias RCN sobre esta decisión y destacó la celeridad con la que fue abordado el caso. Aunque consideró que la pena debería ser mayor, dada la brutalidad del caso.

También se refirió a Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, la tercera señalada en el crimen. Las cámaras mostraron que ella acompañó a Suárez y González e incluso presuntamente motivó para que siguieran golpeando al estudiante. Ella fue dejada en libertad y se desconoce su paradero.

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