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Modelo bogotana desapareció tras aceptar una supuesta oferta de trabajo en Cali

A su madre le habría dicho que el trabajo era en Medellín. Las autoridades trabajan de manera activa en su búsqueda.

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
08:26 a. m.
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La familia de María Alejandra Molina, en Bogotá, pide ayuda para encontrar a la joven modelo de 27 años, de la que no saben nada desde el pasado domingo, 11 de octubre.

Días antes, el jueves 8, María Alejandra habría viajado a Cali por trabajo.

Aunque no reveló detalles a su familia sobre la empresa que la contrató o el lugar donde se estaba quedando, siguió en contacto hasta el día 11, cuando perdieron toda comunicación.

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Una oportunidad como modelo de protocolo:

Antes del viaje, María Alejandra le dijo a su hermana que había encontrado una nueva oportunidad laboral como modelo de protocolo.

Según explicó, “ella suele viajar por trabajo. Siendo modelo de protocolo para marcas. Pero nunca había pasado esto. Ella nunca se había perdido tanto tiempo”.

Desde el pasado lunes, según advirtió, dejaron de llegarle los mensajes a su teléfono: “Yo le escribo después de las seis de la tarde y ella no me responde los mensajes. El lunes vuelvo y le escribo, tampoco contestó y, a la fecha, no le llegan los mensajes al celular”.

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Versiones encontradas sobre su paradero:

Las autoridades trabajan de manera activa en la búsqueda de María Alejandra y su familia hizo un llamado a compartir cualquier información que se tenga sobre su paradero.

Sin embargo, genera inquietud que, antes del viaje, la joven le habría dicho a su madre que iba a Medellín, no a Cali, como le hizo saber a su hermana.

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