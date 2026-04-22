Menor nació en un helicóptero militar y se reencontró con los uniformados que la vieron llegar al mundo

Angelita, de tres años, nació en el helicóptero Ángel del Comando Aéreo de Combate Número Cinco de Rionegro, Antioquia.

Su madre entró en labor de parto que, siendo de alto riesgo, requirió su traslado de una vereda en la zona rural de Ituango a Medellín.

Se trata de un recorrido de 190 kilómetros que en helicóptero puede tardar de 45 minutos a una hora, dependiendo de la ruta y las condiciones climáticas.

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¿Cómo fue el nacimiento de Angelita a bordo del helicóptero Ángel?

La noche en la que nació Angelita, su vereda se encontraba aislada por problemas en la carretera. Así lo recordó su madre, Mayerli Estrada, en diálogo con Noticias RCN:

“Como no había transporte porque la carretera estaba mala, entonces llamaron al helicóptero y sobre las siete me sacaron del pueblo”. Además, según el técnico de vuelo del helicóptero Ángel, Diego Arias, las condiciones climáticas y de seguridad en la zona eran desfavorables:

“Las condiciones ambientales, realmente, eran deficientes. El desplazamiento fue en horas de la noche e íbamos con visores nocturnos”.

La pequeña nació en medio del vuelo, a escasos minutos de alcanzar el helipuerto del batallón en Medellín.

Angelita visitó a quienes la vieron llegar al mundo:

La gratitud de su familia sigue intacta. A tres años de su nacimiento, insisten en que los integrantes del Comando Aéreo de Combate Número Cinco le salvaron la vida a ella y a su madre.

La abuela de la menor, Fanny Echavarría, explicó que como “el helicóptero se llama Ángel, quisimos ponerle a la niña así para recordar que fueron ellos quienes le salvaron la vida”.

En medio de aplausos, Angelita fue recibida en una calle de honor por los oficiales que la ayudaron a llegar al mundo. Tal y como el teniente Ubaldo Díaz, copiloto del helicóptero Ángel, los uniformados recuerdan esa noche con especial cariño:

“El piloto puso al helicóptero en máxima potencia para llegar con mayor rapidez al batallón y empezamos a descender. Cuando sobrevolábamos Bello nos informaron que la bebé ya había nacido, se encontraba bien y teníamos una nueva tripulante a bordo”.