Ministro de Defensa exige liberación de policías y funcionarios secuestrados por ELN

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera categórica el secuestro de dos policías y dos funcionarios del CTI de la Fiscalía por parte del ELN, y aseguró que el Estado colombiano está acompañando a las familias de las víctimas.

“No hay causa noble ni vil que justifique un secuestro”

Sánchez afirmó que el secuestro es un delito repudiable y recordó que tiene una condena de hasta 40 años de prisión. “No hay causa noble ni vil que justifique un secuestro. A las familias de nuestros dos policías y dos funcionarios del CTI que están secuestrados por el cartel del LN, les decimos que no están solas. Está todo el Estado colombiano con ustedes”, expresó.

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El ministro recalcó que el grupo armado “ni es autoridad judicial ni tampoco es un órgano del Estado. Es una amenaza contra los colombianos”.

Llamado a la comunidad internacional

El jefe de la cartera de Defensa exigió la liberación inmediata de todos los secuestrados y pidió apoyo internacional para lograrlo.

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“Exigimos que liberen a todos los colombianos que el cartel del ELN tiene secuestrados. Y le pedimos también a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a la Iglesia Católica, al mundo entero a que se unan en este propósito para traer a todos los colombianos que están secuestrados al seno de sus hogares”, señaló.

También invitó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades: “Si tienen alguna información, llamen al 157 para proteger al pueblo colombiano”.