El Departamento Administrativo de Estadística (DANE) dio este jueves 26 de noviembre tres de los datos más importantes para la discusión del salario mínimo 2027.

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La jornada del jueves se centró en el encuentro del Gobierno con los trabajadores y empresarios, siendo la antesala de la instalación de la mesa de concertación del viernes 27 de noviembre. El DANE, por su parte, presentó los tres indicadores de productividad preliminares del III trimestre.

Los tres indicadores de productividad

El primero fue la productividad total de los factores, la cual aportó 0.15 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado de la economía. En cambio, la productividad laboral por hora trabajada aumentó 2.24 %, lo que se tradujo en que hubo mayor valor económico.

Por último, el tercer indicador fue la productividad laboral por persona empleada, aspecto que tuvo una reducción del 0.98 %. Es decir, bajó el valor generado por los ciudadanos ocupados.

Calendario para discutir el salario mínimo

El Ministerio del Trabajo precisó que estas tres variables resultan fundamentales en la discusión del salario mínimo, debido a que permiten conocer el “desempeño de la economía colombiana”.

A las 9:00 a.m. del viernes 27 de noviembre comenzará la instalación de la mesa con la presentación del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el III trimestre, las cuentas nacionales de transferencias y del mercado laboral.

En el calendario revelado por el Gobierno, el jueves 10 de diciembre será el día en el que oficialmente se presenten las propuestas de incremento. El primer vencimiento para la concertación será el martes 15 de diciembre, aunque hay posibilidad de que haya jornadas extraordinarias hasta el 23 de diciembre.

Si llegada esta fecha no hay luz verde, la preparación del proyecto de decreto iniciará al día siguiente, el jueves 24 de diciembre, y la fecha límite para la expedición es el miércoles 30 de diciembre.