Centro Democrático aparta a Miguel Uribe Londoño tras conocerse su respaldo a De la Espriella

El partido Centro Democrático informó este lunes que apartó al precandidato Miguel Uribe Londoño tras conocer su respaldo a la campaña presidencial del abogado Abelardo De la Espriella.

Según el comunicado oficial, De la Espriella le comunicó al expresidente Álvaro Uribe para informarle que que Miguel Uribe Londoño habló con él para expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar su candidatura.

Miguel Uribe Londoño habría pedido reunión con Álvaro Uribe

Según el comunicado del partido, Uribe Londoño notificó su decisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez a través de un mensaje enviado el fin de semana, en el que también se excusó de participar en el foro político programado para el domingo y solicitó una reunión privada para el lunes.

El expresidente Uribe respondió que, por motivos personales, no podía atender la reunión solicitada y que cualquier asunto debía tratarse por mensajes. Posteriormente, el director del partido, Gabriel Vallejo, sostuvo una conversación con Uribe Londoño, quien anticipó que enviaría preguntas por WhatsApp.

Tras agradecer la franqueza de Abelardo de la Espriella, el Centro Democrático anunció que continuará su proceso interno de selección presidencial con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

La colectividad reafirmó su compromiso con la transparencia en el proceso y dejó claro que la decisión de Uribe Londoño no altera el curso de la contienda interna.

Miguel Uribe Londoño desmiente su renuncia al Centro Democrático

Por su parte, a través de su cuenta de X, Miguel Uribe Londoño trinó este lunes "Falso. Ni renuncio, ni me renuncian", tras conocerse su presunta adhesión a la campaña de De la Espriella.

"Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la Unidad Nacional que necesita Colombia", indicó Uribe Londoño a través de un comunicado.

Uribe Londoño le pidió al Centro Democrático rectificar dicha información publicada en el comunicado. "Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte, por versiones de prensa o de llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración. Como ya lo afirmé, no renuncio ni me renuncian", afirmó.

Consulta interna con 4.818 militantes para definir candidatos presidenciales

El Centro Democrático anunció el inicio formal de su proceso interno para seleccionar candidatos presidenciales, mediante una consulta que involucra a 4.818 militantes activos del partido. La dinámica se realizará a través de un sistema mixto que combina encuesta digital y colegio electoral, y será ejecutada por la firma chilena Panel Ciudadano, especializada en este tipo de ejercicios.

La colectividad aseguró que se han adoptado medidas estrictas para evitar manipulaciones e infiltraciones, incluyendo auditoría detallada por parte de los precandidatos y el acompañamiento de una firma independiente experta en ciberseguridad.