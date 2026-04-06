Atlético Nacional devolverá el dinero a quienes no crean en la remontada ante Junior

Atlético Nacional anunció que los hinchas que compraron entradas para la final de vuelta de la Liga BetPlay I-2026 ante Junior de Barranquilla podrán solicitar la devolución de su dinero. La medida fue comunicada por el club a través de sus canales oficiales luego del partido de ida disputado en Barranquilla donde cayeron 3-0.

RELACIONADO Edwin Cardona reaccionó a la goleada de Junior en la final de ida

La medida fue comunicada a través de los canales oficiales del equipo y busca garantizar que el estadio Atanasio Girardot esté lleno de hinchas convencidos de que la serie todavía se puede revertir.

¿Por qué Nacional devolverá el dinero de las boletas de la final?

Más allá del resultado adverso en Barranquilla, Atlético Nacional decidió convertir la final de vuelta en una cuestión de convicción para su afición.

RELACIONADO Los antecedentes que mantienen viva la ilusión de Atlético Nacional

El club invitó a los seguidores que se sienten desilusionados tras la derrota a solicitar el reembolso de sus entradas. La institución aseguró que esas boletas volverán a ponerse a la venta para que sean adquiridas por aficionados que mantengan intacta la confianza en el equipo.

Esta camiseta solo la entiende quien la siente de verdad. Y si hoy la duda es más grande que la fe, lo entendemos. Pero si sabes que Nacional tiene historia para cambiar cualquier escenario… el Atanasio te necesita.

La campaña busca crear un ambiente de respaldo total para el compromiso definitivo de la temporada, en el que Nacional intentará remontar una diferencia de tres goles frente al vigente campeón.

Queremos un estadio que ruja. Un estadio lleno de los que creen, de los que empujan, de los que saben que esto no ha terminado.

¿Cómo solicitar la devolución de la boletería de Nacional vs. Junior?

Los aficionados que compraron sus entradas a través de la plataforma oficial podrán iniciar el proceso de devolución hasta el viernes 5 de junio a las 10:00 de la noche.

Posteriormente, las boletas reintegradas serán habilitadas nuevamente para la venta desde el sábado 6 de junio a las 9:00 de la mañana mediante la plataforma Tribuna Verde, hasta agotar existencias.

RELACIONADO Selección Colombia recibió bandera nacional de manos del presidente Petro antes del Mundial

La decisión llega después de una noche complicada para el cuadro antioqueño. Junior fue ampliamente superior en el partido de ida y consiguió una ventaja importante gracias a los goles de Bryan Castrillón y el doblete de Luis Fernando Muriel.

Pese al golpe recibido en Barranquilla, dentro del plantel verdolaga el discurso sigue siendo optimista. Jugadores como Edwin Cardona han insistido en que la historia todavía no está escrita y que el Atanasio Girardot puede convertirse en un factor decisivo para buscar una remontada histórica.