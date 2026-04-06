Video| Estructura de puente se desprendió en aeropuerto en México

Una parte de un puente peatonal ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se desprendió y cayó sobre un vehículo que transitaba por una de las vías cercanas a la Terminal 1. El incidente generó preocupación entre usuarios y conductores que se encontraban en la zona.

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que la estructura afectada correspondía a una sección de la techumbre del puente y no al paso peatonal completo. Sin embargo, el hecho dejó daños materiales y obligó a activar los protocolos de emergencia.

¿Qué pasó en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México?

El incidente ocurrió sobre la avenida Capitán Carlos León, una de las principales vías de acceso al aeropuerto capitalino. De acuerdo con el reporte oficial, una parte de la cubierta instalada sobre el puente peatonal se desprendió de manera repentina y terminó impactando un automóvil que circulaba por el lugar.

Tras la emergencia, equipos médicos del aeropuerto acudieron para atender a la conductora del vehículo afectado. Hasta el momento, las autoridades no han entregado información detallada sobre su condición de salud.

Las imágenes del lugar comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios manifestaron preocupación por la seguridad de las estructuras ubicadas en una de las terminales aéreas más transitadas de América Latina.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el desprendimiento?

A través de un comunicado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que ya inició una investigación para determinar las causas que provocaron el desprendimiento de la estructura.

La administración aeroportuaria también señaló que se realizará el proceso correspondiente para establecer responsabilidades y verificar si existían fallas previas que pudieran haber anticipado el incidente.

Mientras avanzan las investigaciones, la zona fue acordonada para permitir la inspección técnica y el retiro de los elementos dañados. El objetivo es evitar nuevos riesgos para peatones y conductores que transitan diariamente por el sector.

Además, el aeropuerto indicó que el seguro correspondiente asumirá la atención de los daños ocasionados por este hecho.

El incidente ocurre en uno de los puntos con mayor flujo de pasajeros de México y ha reabierto el debate sobre el mantenimiento de la infraestructura pública en espacios de alta circulación. Por ahora, las autoridades trabajan en esclarecer qué provocó la caída de la techumbre y si será necesario realizar revisiones adicionales en otras estructuras similares dentro del complejo aeroportuario.