Desmantelan red de corrupción en Magdalena que falsificaba documentos colombianos

Detrás de escritorios oficiales y documentos aparentemente legales, una organización criminal habría montado un negocio clandestino. Noticias RCN conoció cómo desde Fundación, Magdalena, funcionarios y civiles presuntamente modificaban registros públicos para que extranjeros tuvieran documentos colombianos y facilitar así su ruta hacia Estados Unidos.

Tenían una estructura criminal clara, con roles específicos. Desde el vigilante hasta la registradora encargada estaban salpicados por la corrupción. La investigación fue coordinada por Migración Colombia en articulación con la Fiscalía y una agencia especial de Estados Unidos.

"Las investigaciones permitieron la captura de seis personas. Tres en Fundación Magdalena, una en Santa Marta y dos más en los Estados Unidos en coordinación con autoridades internacionales", afirmó Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

RELACIONADO A extranjeros les estarían ofreciendo paquetes de turismo sexual en Colombia que incluirían menores

Alteración de bases de datos y registros civiles

Según las autoridades, la organización incluía datos falsos en las bases oficiales y hasta conseguía personas para hacerse pasar como padres de ciudadanos extranjeros. Así obtenían registros civiles, cédulas y luego pasaportes colombianos. Sus principales clientes eran ciudadanos venezolanos, dominicanos y hasta originarios del Medio Oriente.

"Alteraban información en bases de datos oficiales para registrar irregularmente a ciudadanos extranjeros como nacionales colombianos", indicó Arriero.

Riesgo electoral y rutas hacia EE.UU.

Con estos documentos, los viajeros salían hacia Europa, México o Panamá antes de intentar ingresar a territorio estadounidense. Sin embargo, hay una preocupación latente: al tratarse de documentos genuinos, pero con datos falsos, podrían haber hecho parte del censo electoral.

En lo corrido del 2026 se han detectado cerca de 30 casos de personas que intentaban viajar con documentación falsa, lo que mantiene en alerta a las autoridades migratorias y judiciales.