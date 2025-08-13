“Miguel fue esa luz en los días más oscuros”, Lidio García en homenaje a Miguel Uribe

En una ceremonia cargada de dolor y reflexión, el presidente del Congreso, Lidio García, rindió un emotivo homenaje a Miguel Uribe Turbay en el día de su último adiós.

Desde el recinto legislativo, y con la voz quebrada, García recordó al senador como “un amigo entrañable” y “un luchador incansable” cuya vida fue arrebatada por defender los ideales que convocan a la democracia.

“Durante los 64 días de angustia que estremecieron a Colombia, nunca dejamos de elevar plegarias”, señaló, evocando las oraciones compartidas junto a la familia del senador y los médicos que intentaron salvarle la vida. “Nadie quería imaginar este día y, sin embargo, aquí estamos pronunciando las palabras que jamás pensamos decir. Hoy lo lloramos con una tristeza que nos quiebra y una rabia que nos incendia”.

“Miguel fue esa luz en los días más oscuros”

García destacó el legado político y humano de Uribe Turbay, asegurando que sus ideas trazaban “la ruta de una Colombia sin odios ni mezquindades, reconciliada con instituciones firmes y oportunidades para todos”. Para el presidente del Congreso, cada vez que el país decía “Fuerza, Miguel” se reafirmaba que “su causa era la causa de Colombia” y que ese sueño colectivo no morirá con él.

Sin embargo, el homenaje también fue un llamado urgente a la acción. García cuestionó qué viene ahora para el país y advirtió que no basta con exigir justicia.

“Tenemos que bajar el tono de las palabras incendiarias, desterrar la agresión del debate y cerrar las grietas que nos dividen. Basta ya de rupturas, de polarizaciones, basta ya de violencia. No más combates en las palabras, no más divisiones en los corazones”, exhortó.

Finalmente, el presidente del Congreso extendió su solidaridad a María Claudia Tarazona, esposa del senador; a sus hijos; a su padre, Miguel Uribe; y a su hermana, María Carolina. “Que Dios les dé fortaleza, que su luz guíe nuestras decisiones y que su protección abrace a esta patria herida. Por Miguel, por su sueño, por nuestra patria, sigamos adelante juntos”.