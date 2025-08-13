TransMilenio anuncia cambios en su operación el 13 de agosto por homenaje a Miguel Uribe

Este miércoles, 13 de agosto, el país se prepara para despedir al precandidato presidencial y senador por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, tras su deceso la madrugada del lunes en la clínica de la Fundación Santa Fe.

En Bogotá, luego de dos días de velación en cámara ardiente, el cuerpo de Miguel Uribe será transportado a la Catedral Primada de Colombia en donde se llevará a cabo una eucaristía en su nombre y, finalmente, el féretro será llevado al cementerio Central, en donde será enterrado por decisión de la familia Turbay.

Para garantizar el paso de su cortejo fúnebre, la Alcaldía de Bogotá anunció cierres entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la noche en algunas vías de la capital colombiana:

Cuadrante comprendido entre la calle 7 y avenida calle 19 y entre la avenida carrera 10 y carrera 7, cierre total, 08:00 a. m. del 13 de agosto de 2025 a 6:00 p. m. del 13 de agosto de 2025.

Avenida carrera 7 entre calle 11 y avenida calle 26, cierre total, 4:00 p. m. del 13 de agosto de 2025 a 6:00 p. m. del 13 de agosto de 2025.

Avenida calle 19 entre carrera 4 y avenida carrera 10, cierre total, 1:00 p. m. del 09 de agosto de 2025 a 4:00 p. m. del 13 de agosto de 2025.

Avenida carrera 10, entre avenida calle 6 y avenida calle 26, calzada oriental mixta, 1:00 p. m. del 09 de agosto de 2025 a 4:00 p. m del 13 de agosto de 2025.

Avenida calle 26 entre avenida carrera 30 (avenida NQS) y carrera 5, cierre total, 09:00 a. m. del 13 de agosto de 2025 a 9:00 p. m. del 13 de agosto de 2025.

Calle 24 entre diagonal 22 bis y carrera 17, cierre total, 09:00 a. m. del 13 de agosto de 2025 a 9:00 p. m. del 13 de agosto de 2025.

Por cierres en las localidades del centro de la ciudad, Transmilenio anunció cambios en su operación:

Respetando los cierres programados para el miércoles, TransMilenio anunció modificaciones en algunas de las rutas de sus servicios TransMiZonales:

“Debido al cortejo fúnebre del senador Miguel Uribe Turbay, que se realizará el 13 de agosto, se presentarán cierres viales y actos conmemorativo sobre los sectores de las localidades de Mártires, Santa Fe, Teusaquillo y La Candelaria. Los TransMiZonales se desviarán por corredores principales como: la CL 6. AV. NQS, AV. Circunvalar y CL 45. Recomendamos a nuestros pasajeros planificar sus viajes con anticipación”.

Mientras, los servicios troncales operarán de la siguiente manera entre las 9:00 de la mañana y las 7:00 de la noche: